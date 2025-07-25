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«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча против «Динамо» Мх

вчера, 15:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наложил штраф на «Спартак» за оскорбительные высказывания болельщиков в адрес судьи Василия Казарцева во время матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Также штраф был наложен на главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича и его помощников, которые выходили за пределы технической зоны во время матча.

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за скандирование в адрес арбитра. Станкович, а также его помощники Сассо и Бривио были оштрафованы по 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:38
Ну что , не работает ваш ср...ный ФАН АЙ ДИ ?
ABir
ABir
вчера в 19:01
А хотя бы мысли оштрафовать Казанцева за откровенные грубые косяки были?
nzmrm2ua8wkd
nzmrm2ua8wkd
вчера в 17:30
Такие штрафы никакого эффекта не имеют, зачем их вообще накладывать или показывают видимость работы.
derrik2000
derrik2000 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:23
А у НАС всё как обычно: жалобу Спартака на судейство Васи рассмотрят ПОЗЖЕ, и не факт, что её признают обоснованной.
Мол, переволновался человек - с кем не бывает, да и гоп-компания на VAR тоже переволновалась излишне, но, в целом, усе АтличнА!
cska1948
cska1948
вчера в 16:02
Оскорбили арбитра, а деньги за это получит со Спартака КДК РФС.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:52
Прошлись по спартачам хмм.. в этот раз прям левенько
jRest
jRest
вчера в 15:50
Какого *удивлён* они там делают? Не болею ни за какой российский клуб, но тут за Спартак прям обидно. Засудили на поле, засудили за его пределами...
Чёт какая-то несправедливость. 😐
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:37
Интересно, штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Казанцева со Спартака взыскали... И что дальше? А дальше логика требует разобраться, правильно ли арбитр Казанцев принимал решения по ходу матча. Или этот инцидент больше никого не интересует? Нельзя оставлять незавершённых дел.
Гость
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