«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча против «Динамо» Мх

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет наложил штраф на «Спартак» за оскорбительные высказывания болельщиков в адрес судьи Василия Казарцева во время матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).
Также штраф был наложен на главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича и его помощников, которые выходили за пределы технической зоны во время матча.
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за скандирование в адрес арбитра. Станкович, а также его помощники Сассо и Бривио были оштрафованы по 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
Мол, переволновался человек - с кем не бывает, да и гоп-компания на VAR тоже переволновалась излишне, но, в целом, усе АтличнА!
Мол, переволновался человек - с кем не бывает, да и гоп-компания на VAR тоже переволновалась излишне, но, в целом, усе АтличнА!
Чёт какая-то несправедливость. 😐
Чёт какая-то несправедливость. 😐