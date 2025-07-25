«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча против «Динамо» Мх

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вчера, 15:24

Глава КДК РФС сообщил, что комитет наложил штраф на «Спартак» за оскорбительные высказывания болельщиков в адрес судьи во время матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Также штраф был наложен на главного тренера «красно-белых» и его помощников, которые выходили за пределы технической зоны во время матча.