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15 игроков молодёжки «Спартака» были оштрафованы за кричалку про ЦСКА

вчера, 16:55
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)Матч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что 15 футболистов московского «Спартака» были оштрафованы после матча 15-го тура МФЛ с ЦСКА (1:0).

После матча футболисты «красно-белых» выкрикивали оскорбления в адрес противника.

Также игроки молодежной команды «Спартак» подошли к трибунам и, совместно с болельщиками, начали скандировать ненормативную лексику в адрес ЦСКА. Поскольку этого не было в протоколе и рапорте, они не были удалены, и к ним были применены штрафные санкции. 15 футболистов молодежной команды «Спартак» оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей, так как болельщики клуба скандировали ненормативную лексику.

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5yuthk8w2ba6
5yuthk8w2ba6
вчера в 21:17
Жаль, что штрафы из карманов граждан выплачиваются.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:51
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:32
А ведь они игроки Спартака? И это всё наказание? Я не удивлюсь, если штраф им возместят в клубе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
"Поскольку этого не было в протоколе и рапорте" - То есть ни судья , ни инспектор матча (или кому там положено) , не посчитали нужным внести данный инцидент в протокол. Другими словами произошёл вопиющий случай получивший большой резонанс , а всё было пущено на "самотёк" - мол есть КДК она потом разберётся кого потом наказывать (читай штрафовать).
Так почему КДК не быть последовательными не наказать лиц ведущих официальные протоколы и другие документы за халатность или в противном случаи на хрена эти протоколы нужны ( и люди их ведущие ) ?
vknbn6vtqys9
vknbn6vtqys9
вчера в 17:22
Только запрет играть на своем стадионе будет эффективным наказанием.
74ksmd6qraw3
74ksmd6qraw3
вчера в 17:20
Разве можно за кричалку в адрес своих лучших друзей, наказывать? По сути это одна команда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:14
Для Спартака считай трансферное окно захлопнулось...
50 тыщ рублей за кричалку...и 20 тысяч рублей по итогам матча с Динамо Мх.....
lotsman
lotsman
вчера в 16:59
Играть как следует ещё не научились, а кричать матом уже умеют. Спортсменов, уважающих противника, из них уже не получится.
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