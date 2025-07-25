15 игроков молодёжки «Спартака» были оштрафованы за кричалку про ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что 15 футболистов московского «Спартака» были оштрафованы после матча 15-го тура МФЛ с ЦСКА (1:0).
После матча футболисты «красно-белых» выкрикивали оскорбления в адрес противника.
Также игроки молодежной команды «Спартак» подошли к трибунам и, совместно с болельщиками, начали скандировать ненормативную лексику в адрес ЦСКА. Поскольку этого не было в протоколе и рапорте, они не были удалены, и к ним были применены штрафные санкции. 15 футболистов молодежной команды «Спартак» оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей, так как болельщики клуба скандировали ненормативную лексику.
Так почему КДК не быть последовательными не наказать лиц ведущих официальные протоколы и другие документы за халатность или в противном случаи на хрена эти протоколы нужны ( и люди их ведущие ) ?
Так почему КДК не быть последовательными не наказать лиц ведущих официальные протоколы и другие документы за халатность или в противном случаи на хрена эти протоколы нужны ( и люди их ведущие ) ?
50 тыщ рублей за кричалку...и 20 тысяч рублей по итогам матча с Динамо Мх.....
50 тыщ рублей за кричалку...и 20 тысяч рублей по итогам матча с Динамо Мх.....