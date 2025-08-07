«Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕКом Николича в Лиге конференций

1754590304

вчера, 21:11

В первом матче третьего отборочного раунда Лиге конференций кипрский «Арис» сыграл вничью с греческим АЕКом. Итоговый результат встречи – 2:2.

Гости из Афин уже к 14-й минуте добились перевеса в два мяча. На девятой счет открыл , а затем отличился .

Далее «Арис» отыгрался. На 18-й минуте ворота афинян поразил , а на 31-й – .

Российский нападающий киприотов появился на поле на 46-й минуте, заменив Какулиса, однако результативными действиями не отметился.

Напомним, что АЕК возглавляет бывший главный тренер ЦСКА .

Ответный матч пройдет в Афинах 14 августа.