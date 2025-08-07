«Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕКом Николича в Лиге конференций

В первом матче третьего отборочного раунда Лиге конференций кипрский «Арис» сыграл вничью с греческим АЕКом. Итоговый результат встречи – 2:2.
Гости из Афин уже к 14-й минуте добились перевеса в два мяча. На девятой счет открыл Роберто Перейра, а затем отличился Филипе Релвас.
Далее «Арис» отыгрался. На 18-й минуте ворота афинян поразил Андроникос Какулис, а на 31-й – Коннор Голдсон.
Российский нападающий киприотов Александр Кокорин появился на поле на 46-й минуте, заменив Какулиса, однако результативными действиями не отметился.
Напомним, что АЕК возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич.
Ответный матч пройдет в Афинах 14 августа.