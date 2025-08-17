Гвардиола — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Это лишь первый матч, друзья»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги матча 1-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вулверхэмптона» и похвалил новичков команды и .

Это всего лишь первая игра, друзья мои. Начало хорошее, но нам ещё многое предстоит улучшить. Первый тайм был хорош, а вот второй не очень. Нам всегда тяжело играть на этом стадионе, так что я очень рад такому результату. Что могу сказать о Рейндерсе? Он прекрасный игрок, с самого начала оказал влияние. Благодаря своей скорости он может помочь и в атаке, и при оборонительных действиях. Шерки? Качество его игры на ограниченном пространстве – это уникально. Его креативность впечатляет.