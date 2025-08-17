 
Голкипер «Краснодара» Корякин рассказал, за счёт чего клуб стал чемпионом

сегодня, 09:13

Вратарь «Краснодара» Александр Корякин оценил сплочённость своей команды.

На вопрос, что позволило «быкам» завоевать чемпионство в прошлом году, он ответил:

Думаю, что «Краснодар» победил благодаря сплочённости коллектива. Это помогает выигрывать даже те поединки, которые складываются не очень хорошо. Это заметно и по нынешнему сезону. После не очень удачного старта в матчах, которые идут не по нашему сценарию, мы не опускаем руки, работаем до конца и добиваемся побед.

Напомним, что Корякин перешёл в состав краснодарцев в середине июня из московской «Родины».

Дед и ушко
Дед и ушко ответ 87g4e66wj69c (раскрыть)
сегодня в 11:41, ред.
Кому подарка? Или кто-то ждал привычного подарка и не получил?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:28, ред.
Сплочённость коллектива... Это что за детсад ? Хороший тренер + играете нормально - вот где истина.
87g4e66wj69c
87g4e66wj69c
сегодня в 09:23
Краснодар стал чемпионом из-за подарка Зенита.
Гость
