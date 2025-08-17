Голкипер «Краснодара» Корякин рассказал, за счёт чего клуб стал чемпионом

Вратарь «Краснодара» оценил сплочённость своей команды.

На вопрос, что позволило «быкам» завоевать чемпионство в прошлом году, он ответил:

Думаю, что «Краснодар» победил благодаря сплочённости коллектива. Это помогает выигрывать даже те поединки, которые складываются не очень хорошо. Это заметно и по нынешнему сезону. После не очень удачного старта в матчах, которые идут не по нашему сценарию, мы не опускаем руки, работаем до конца и добиваемся побед.