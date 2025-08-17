 
Жедсон рассказал о том, кому он посвятил свой дебютный гол в «Спартаке»

сегодня, 08:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Жедсон оценил свою игру в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

На вопрос, кому он посвятил свой дебютный мяч, игрок ответил:

Посвящаю гол своей семье, но хочу подчеркнуть, что индивидуальные достижения для меня не так важны, как командные. Поэтому немного разочарован из-за результата. Самое главное — это общие победы. Что касается моей позиции на поле, то мне комфортно на том месте, где я смогу помочь команде. Надо фокусироваться не на позиции, на которой играешь, а на том, как это поможет. Самое главное — победа.

Напомним, что «Спартак» поделил очки с «Зенитом», встреча закончилась со счётом 2:2. Жедсон отличился на 39-й минуте, этот гол стал для него дебютным в составе «красно-белых».

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:05
Началось....игрок гол забил...событие века....
Ещё книгу написать осталось...и фильм снять...
NbKA555
NbKA555
сегодня в 08:51
Адаптация протекает хорошо.Видно что проффи.Дай Бог чтобы всё наладилось в команде
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:28
На словах все здорово звучит. Когда домой потянет? Через годик или два?
