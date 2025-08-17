Жедсон рассказал о том, кому он посвятил свой дебютный гол в «Спартаке»

1755408362

сегодня, 08:26

Полузащитник «Спартака» оценил свою игру в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

На вопрос, кому он посвятил свой дебютный мяч, игрок ответил:

Посвящаю гол своей семье, но хочу подчеркнуть, что индивидуальные достижения для меня не так важны, как командные. Поэтому немного разочарован из-за результата. Самое главное — это общие победы. Что касается моей позиции на поле, то мне комфортно на том месте, где я смогу помочь команде. Надо фокусироваться не на позиции, на которой играешь, а на том, как это поможет. Самое главное — победа.

Напомним, что «Спартак» поделил очки с «Зенитом», встреча закончилась со счётом 2:2. Жедсон отличился на 39-й минуте, этот гол стал для него дебютным в составе «красно-белых».