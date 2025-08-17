Флик раскритиковал игроков «Барселоны» после победы над «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» остался недоволен игрой своей команды в поединке 1-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Мне не понравился матч. Моя команда играла на 50%, а такого быть не должно. Мне нужно серьёзно поговорить с игроками. Вторая половина встречи была плохой, нам нужно быть сосредоточенными на 100%. Если у нас есть шансы забить, мы должны ими пользоваться.