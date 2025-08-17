 
Флик раскритиковал игроков «Барселоны» после победы над «Мальоркой»

сегодня, 09:38
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен игрой своей команды в поединке 1-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Мне не понравился матч. Моя команда играла на 50%, а такого быть не должно. Мне нужно серьёзно поговорить с игроками. Вторая половина встречи была плохой, нам нужно быть сосредоточенными на 100%. Если у нас есть шансы забить, мы должны ими пользоваться.

Напомним, что этот матч каталонцы заканчивали в большинстве, поскольку у соперника было два удаления. «Барселона» победила со счётом 3:0.

Вчера, 20:10Roman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
 
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:57
Давай.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:52
Давай сначала глянем... Потом обсудим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:49
А дело не в тотальном преимуществе Барсы, а в её исполнителях, которые при любой схеме будут создавать и обострять. Но зато, в этом случае, появится грамотный баланс. Другое дело- получится ли у Флика создать то, в чем у него проблемы...
Даже при нынешней схеме, стоит, одному игроку атаки выйти из строя, как тут же рухнет вся система Флика... Но в этом случае, будут, относительно надежные центр и оборона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
А как ты можешь усовершенствовать игру при текущей концепции Флика ? Оттянуть опорников на их законные места ? Ну тогда не будет такого тотального контроля в центре, где проходит до 70-ти % игрового времени и, следовательно, моментов для взятия, в связи с чем Барселона будет прежняя, т.е. "как все".

Чем то надо жертвовать, игроков в поле - 10, и больше не будет. Компромисс немец нашёл. На тоненького, согласен, но нашёл.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Я понимаю, что в жизни всё относительно. Но когда, практически в каждой игре, соперник легко проходит эти ловушки, создает моменты и обостряет, то в этом случае, подобная система становится опасной, что подтвердило, даже азиатское недавнее турне Барселоны... А как Индзаги переиграл Флика. Навязал сопернику футбольную классику и победил. Разве этого мало, чтобы пересмотреть свои взгляды и усовершенствовать игру?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Вить. Команд без изъянов не бывает. Насчёт баланса линий... Офсайдные ловушки - это тоже показатель баланса линий, ибо перегруппировка позиций при потерях мяча очень синхронно у Барселоны выглядит, когда не один игрок средней линии и защиты из процесса отбора мяча не выпадает... Как бывший мячикопенатель )) определенно заявляю, что это требует немыслимых физических ресурсов, качества и скорости работы с мячом и БЕЗ мяча... И пока это у Барселоны есть, система работает. Да, провалы есть и будут, но на организацию построений линий Флик точно не забил. Одно дело - в теории модель создать, а другое дело - воплотить на поле.
Насколько долго такой темп сможет команда держать покажет время.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:24
Я готов признать, что атака Барсы, её обостряющие пасы, привлекательность атаки и тп- это изобретение Флика. Но то, что Флик не умеет грамотно создать баланс всех линий- это факт, за что, он и пострадал в сборной...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:18, ред.
Реал поменять то поменял, но опять таки проиграл, и дело было не только в тактике, - Барселона всё делала быстрее, от и до. Скорость и точность движения игроков на порядок выше, чем у всех топов. Про остальных и речь не идёт. Огромное, просто огромное количество моментов создается, которых бы хватило на несколько матчей. Я терпеть не могу модный нынче xG, но у каталонцев он просто на внеземном уровне.

Короче... Задача у Флика в этом сезоне не столько спортивная, сколько педагогическая. Справится ли он, посмотрим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:15
Ямаль часто переигрывает и пижонит, о чем я давно говорю. В этом случае, не только, определенное зазнайство или даже стиль игры парня, но и его возраст, когда в бошке мало ума, но много таланта... А что касается ловушек с Реалом, то это было только в первых двух играх, а вторые две игры, уже не были таким откровенным провалом Реала, Анчи многое поменял и многое учёл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:02, ред.
По тактике я б пока списал моменты Мальорки на начало сезона. Реал всю дорогу в эти ловушки попадал, когда их грамотно Барса рисовала..., и не только Реал.
Если Кунде, Бальде и Араухо будут в норме, тогда высокая линия имеет право на жизнь и тут да, у Флика всё на тоненького, потому как очень много этого "ЕСЛИ".

А вот с игровой дисциплиной, когда Яма имея лучшие варианты продолжения атаки лупит сам, игнорит партнёра и губит моменты..., вот тут да, - Проблема.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:54
А здесь, не столько дело даже не в моментах у Барсы, сколько в количестве голевых моментов у соперника в 1-м тайме. И заметь- снова в следствии 56ьных офсайдных ловушек, которые, игроки Мальорки легко проходили и обостряли... То, что сходит Флику с рук в Примере, точно не сойдет в турнирах покруче, что, собственно, мы уже и наблюдали. И самое ужасное, что Флик, прекрасно это понимая, всё равно играет в этот сомнительный авантюрный футбол, надеясь, исключительно на свою потрясающую атаку. Ну разве не авантюрист?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:52
За это и люблю Флика
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:02
Конечно, Барселона должна была выиграть с более крупным счётом.
Брулин
Брулин
сегодня в 09:58
Всё правильно. Концентрацию нельзя терять, да и счет был 2:0, а не 5:0
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:55
Ввалил правильно. Много моментов не реализовали, с серьёзным соперником это дело аукнется.
jRest
jRest
сегодня в 09:41
Да пусть пока на 50% играют, главное, к Реалу выйти на 100%-й уровень. И ЛЧ пора брать уже, поклонники заждались.
