Флик раскритиковал игроков «Барселоны» после победы над «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен игрой своей команды в поединке 1-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».
Мне не понравился матч. Моя команда играла на 50%, а такого быть не должно. Мне нужно серьёзно поговорить с игроками. Вторая половина встречи была плохой, нам нужно быть сосредоточенными на 100%. Если у нас есть шансы забить, мы должны ими пользоваться.
Напомним, что этот матч каталонцы заканчивали в большинстве, поскольку у соперника было два удаления. «Барселона» победила со счётом 3:0.
Если Кунде, Бальде и Араухо будут в норме, тогда высокая линия имеет право на жизнь и тут да, у Флика всё на тоненького, потому как очень много этого "ЕСЛИ".
А вот с игровой дисциплиной, когда Яма имея лучшие варианты продолжения атаки лупит сам, игнорит партнёра и губит моменты..., вот тут да, - Проблема.
Короче... Задача у Флика в этом сезоне не столько спортивная, сколько педагогическая. Справится ли он, посмотрим.
