Комличенко — о первом голе за «Локомотив»: «Серия без забитых мячей давила»

сегодня, 08:44

Нападающий «Локомотива» подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики».

Должны были забивать ещё в первом тайме, во втором тоже были моменты. Не реализовали, поэтому только одно очко сегодня заработали. Дебютный мяч? Конечно, серия без голов на меня давила. Для нападающего в первую очередь важна результативность. Хорошо, что сегодня забил, но хотели выиграть.

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» со счётом 1:1, а Комличенко отметился первым забитым мячом в составе «железнодорожников». Это случилось в его седьмом матче за клуб во всех турнирах.