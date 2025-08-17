 
Комличенко — о первом голе за «Локомотив»: «Серия без забитых мячей давила»

сегодня, 08:44
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики».

Должны были забивать ещё в первом тайме, во втором тоже были моменты. Не реализовали, поэтому только одно очко сегодня заработали. Дебютный мяч? Конечно, серия без голов на меня давила. Для нападающего в первую очередь важна результативность. Хорошо, что сегодня забил, но хотели выиграть.

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» со счётом 1:1, а Комличенко отметился первым забитым мячом в составе «железнодорожников». Это случилось в его седьмом матче за клуб во всех турнирах.

Capral
Capral
сегодня в 09:06
А Балтика не должна была забивать?! Один только балтийский попуас обязан был забивать дважды!!! Раздражает необъективность.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:05
Гол получился случайным. Баринов со всей дури, как в игре со Спартаком, бил по воротам, но удар не получился, и мяч СЛУЧАЙНО попал к Комличенко, который чудом успел подставить под него ногу.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:49
Видимо забыл как падать в штрафной и судей провоцировать...
