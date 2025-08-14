 
«Зенит» поздравил председателя правления клуба Медведева с юбилеем

сегодня, 14:09

Сегодня председателю правления «Зенита» Александру Медведеву исполнилось 70 лет. Клуб уже поздравил его в своём официальном телеграм-канале:

Уважаемый Александр Иванович! Мы от всей души благодарим вас за преданность сине-бело-голубым цветам, неиссякаемую энергию и страсть, которая вдохновляет всех нас. Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и достижения самых амбициозных целей. Пусть впереди нас с вами ждёт множество счастливых моментов!

Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 14:59
пора на пенсию или до "победного" конца?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:41
Тоже присоединяюсь, надеюсь и Спартак в выходные поздравит
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:34
Так вот почему юбилей назначил на этот сезон медведюшка)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:26
Лучше не в телеграм-канале поздравлять...а на поле...послезавтра...с приуроченными к юбилею цифрами...7:0.....
Хотя в данном гостевом случае 0:7.....как у Бенджаммина Баттона...года на убыль пошли...)))

Всех Благ...Здоровья и Удачи !!!!!
