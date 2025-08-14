«Зенит» поздравил председателя правления клуба Медведева с юбилеем

Сегодня председателю правления «Зенита» Александру Медведеву исполнилось 70 лет. Клуб уже поздравил его в своём официальном телеграм-канале:
Уважаемый Александр Иванович! Мы от всей души благодарим вас за преданность сине-бело-голубым цветам, неиссякаемую энергию и страсть, которая вдохновляет всех нас. Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и достижения самых амбициозных целей. Пусть впереди нас с вами ждёт множество счастливых моментов!
Хотя в данном гостевом случае 0:7.....как у Бенджаммина Баттона...года на убыль пошли...)))
Всех Благ...Здоровья и Удачи !!!!!
