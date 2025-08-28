 
Фермин Лопес хочет остаться в «Барселоне»

сегодня, 00:55

«Челси» предложил 58 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса.

По информации источника, 22-летний игрок уверенно говорил своим близким, что хочет остаться в каталонском клубе и стать одним из ведущих игроков команды.

Однако он понимает, что было бы «безответственно» отвергать предложение «Челси», не рассмотрев его.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что рассчитывает на Фермина, но клуб не станет останавливать его, если он решит уйти, и не будет искать ему замену.

