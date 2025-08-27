Антони возвращается в идеальную для себя команду. Экс-тренер «Ман Сити» оживил вингера

1756320318

вчера, 21:45

«Бетис» преуспел в переговорах, несмотря на конкуренцию.

Спасительная аренда

Даже Эрик тен Хаг, по чьей наводке Антони оказался в «Манчестер Юнайтед», понял, что бразилец не справляется с новым уровнем давления – а ведь голландец держался за вингера до последнего. Футболист выпал из стартового состава, часто оставался на скамейке и не всегда появлялся на поле даже в концовках. Само собой, при Рубене Амориме тенденция продолжилась. Исполнитель, за которого когда-то выложили 100 млн евро в игре с «Ньюкаслом» 30 декабря получил всего семь минут игрового времени. Затем последовала аренда в «Бетис».

Она-то и вдохнула жизнь. Мануэль Пеллегрини понял, какой подход нужен к бразильцу – плюс сказалось более лояльное отношение, не такое сильное давление результатом и ценником. Сам Антони отмечал, что попал в идеальную для себя обстановку:

Я выиграл два титула с «Юнайтед» и очень рад этому. Но здесь могу сказать, что нашел себя: счастье, здешние люди, понимаешь? Это как у нас в Бразилии; солнце тоже очень помогает, город здесь лучше. Я очень счастлив здесь, как я уже сказал. Каждый день я просыпаюсь и засыпаю с улыбкой, и это для меня самое важное.

За остаток минувшего сезона Антони только в двух матчах оставался в запасе, на свежих эмоциях вообще феерил – три забитых мяча и две голевые за шесть матчей в феврале. На пару с Иско они стали двигателем для «Бетиса» – и команда с 11-го места в Ла Лиге запрыгнула на шестое – в зону еврокубков. И в Лиге конференций вингер запомнился по играм с «Виторией Гимараэш» (гол и два ассиста), «Фиорентиной» (победный мяч в первом поединке, в ответном – гол и ассист при итоговых 2:2). «Белые» добрались до финала турнира. Бразилец нашёл для себя идеальное место.

Манкунианцы пытаются расчистить состав

При Амориме в МЮ начинается новая жизнь. Португалец активно выстраивает команду под себя – группа атаки уже кардинально изменилась. Теперь погоду там должны делать Кунья, Мбемо, Шешко, ещё один шанс дали Маунту. Ещё есть Фернандеш, Зиркзее, Диалло (теперь – латераль). Антони – среди тех игроков, на которых новый наставник МЮ не рассчитывает.

«Красным дьяволам» непросто пристроить не вписавшихся в систему игроков. С Рэшфордом вопрос решился относительно быстро – аренда в «Барсу» в надежде, что там он раскроется и набьёт себе цену. Гарначо же до сих пор в клубе. Есть вариант с «Челси» – но манкунианцы торгуются и требуют 50 млн евро. «Аристократы» к этой сумме не приблизились.

Ещё сложнее с Санчо. Вингер вернулся из Лондона, отклонил варианты из Италии – а ведь приютить его были готовы «Ювентус», «Наполи», «Рома». Теперь ходят слухи о Турции, потенциально может появиться Саудовская Аравия. Антони точно так же ищут команду.

«Бетис» отбил игрока у шейхов

МЮ – заложник собственных трат. Санчо обошёлся в 85 млн евро, Антони – 95+5 миллионов. Конечно, клуб хочет отбить затраты по максимуму – при этом спрос по обоим вообще не сопоставим. «Бавария», «Атлетико», «Байер» и другие топы заняли выжидательную позицию, клубы готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста, но этот вариант не устраивает уже самих манкунианцев – тогда часть зарплаты придётся взять на себя, а ведь похожая ситуация по Рэшфорду, Гарначо и Санчо.

Подходящей альтернативой была Саудовская Аравия – у шейхов есть деньги, для МЮ это главное. И в этой конфигурации удача была явно не на стороне «Бетиса». Повторная сделка с «белыми» считалась маловероятной – а вот в переговорах с «Аль-Насром» «Юнайтед» мог запросить 60 млн фунтов. Вскоре шумиха утихла, аравийцы отцепились. Аренду предлагала «Бенфика», остальные ждали. «Бетису» повезло, что из оставшихся к концу августа вариантов только они были проверенным и относительно надёжным.

В июне ходили слухи о повторной аренде с опцией выкупа за 35 млн фунтов – сейчас клубы вернулись к переговорам и уверены в позитивном исходе. Позиции пока те же – «Юнайтед» хочет продать бразильца, испанцы настроены на аренду с опцией или обязательством выкупа. По последним данным, «красные дьяволы» пошли навстречу.

Вопрос – в условиях выкупа и результативности в новом сезоне

Это оптимальный вариант для «Бетиса». Антони успел адаптироваться к системе Пеллегрини, отлично обустроился в Испании и прекрасно чувствует себя здесь, а главное – снова сверкает на поле. Плюс он нащупал химию с Иско, который всё ещё хорош в Ла Лиге – в ближайшие годы костяк можно строить вокруг этой связки. Это сильно продвинуло бы «Бетис» в борьбе за еврокубки. Пеллегрини от вингера точно в восторге:

Он хотел доказать, на что способен. Не каждый день за футболиста платят 100 миллионов евро, так что очевидно – перед нами игрок высочайшего уровня. «Бетис» – это клуб, в котором он может продолжать прогрессировать и развивать свою карьеру.