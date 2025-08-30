«Челси» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 7-го тура АПЛ.
Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму забил нападающий «Челси» Жоао Педро. На 56-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих», реализовав пенальти.
«Челси» идёт на промежуточном 1-м месте (7 очков), «Фулхэм» — 14-м месте (2 очка).
У Челси сегодня жутко не понравился Энцо и Тайрик, но последнего непонятно зачем Мареска поставил в нападение. А так в целом хороший матч показала команда, но прибавлять в любом случае нужно. Судья пеналь липовый поставил, это факт! После этого Фулхэм "поплыл"!
Стабильность команды это конечно же Кайседо.
Не видел игру. По обзорам и комментам не самая сильная игра от синих.
Дачники говорят были лучше в некоторых эпизодах. Но победа есть победа. Пенальти по делу. Предыдущий эпизод не в счет)) Когда наступили на ногу Педро можно было удалять игрока Фулхэма.
Делапу здоровья. Джексона срочно возвращают обратно из Мюнхена.
Теперь центрнап нужен)
