«Челси» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

вчера, 16:35

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 7-го тура АПЛ .

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму забил нападающий «Челси» Жоао Педро. На 56-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих», реализовав пенальти.

«Челси» идёт на промежуточном 1-м месте (7 очков), «Фулхэм» — 14-м месте (2 очка).