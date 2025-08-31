 
«Манчестер Сити» впервые с 2004 года дважды проиграл в трёх первых турах

вчера, 19:07
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» впервые с 2004 года потерпел два поражения в трех стартовых турах чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне команда Хосепа Гвардиолы обыграла в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 4:0 в первой игре сезона, но затем уступила 0:2 «Тоттенхэму» дома и 1:2 «Брайтону» на выезде.

В 2004-м «горожане» начали чемпионат с ничьей 1:1 с «Фулхэмом» дома, а затем проиграли в гостях «Ливерпулю» (1:2) и «Бирмингему» (0:1). Сезон-2004/05 команда завершила на восьмом месте.

Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:00
Они ещё немало матчей проиграют в новом сезоне
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:32
Физрук сдулся. Давно пора выгнать его. У него нет новых идей а старые не работают. Только знает свое тити така и покупать игроков на милиард. Щас опять скажет нужны трансферы!! Шейхи еще не раз кусили шарлатана?? Ждем отставку.
112910415
112910415
вчера в 20:19
Слаб в коленках МС.
Кто бы мог подумать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:44
МС громко становится мешком для битья.
2 гол Брайтона просто издевательство))
