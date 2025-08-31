«Манчестер Сити» впервые с 2004 года дважды проиграл в трёх первых турах

1756656450

вчера, 19:07

«Манчестер Сити» впервые с 2004 года потерпел два поражения в трех стартовых турах чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне команда обыграла в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 4:0 в первой игре сезона, но затем уступила 0:2 «Тоттенхэму» дома и 1:2 «Брайтону» на выезде.

В 2004-м «горожане» начали чемпионат с ничьей 1:1 с «Фулхэмом» дома, а затем проиграли в гостях «Ливерпулю» (1:2) и «Бирмингему» (0:1). Сезон-2004/05 команда завершила на восьмом месте.