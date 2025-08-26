Новичок «Ливерпуля» Экитике установил уникальное достижение

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике установил уникальное достижение. Француз стал вторым игроком «красных» за последние 50 лет, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за клуб.
Уго отличился в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас», а также забил по голу в двух стартовых турах Премьер-Лиги.
В 2013 году в трех первых своих матчах за «Ливерпуль» поражал ворота соперников Дэниел Старридж.
Ливерпуль ещё с серьёзными пацанами не рубился. Вот там и поглядим, что у них там за Уго объявился...
Ливерпуль ещё с серьёзными пацанами не рубился. Вот там и поглядим, что у них там за Уго объявился...
Француз не боится брать игру на себя,достаточно цепок, вынослив, умеет прикрывать мяч корпусом, а самое главное что нравится лично мне это его "зрячие" удары по воротам! Уго старается и бьет технично, не лупит со всей дури в сторону ворот, а хладнокровно пробивает на технику!
Француз не боится брать игру на себя,достаточно цепок, вынослив, умеет прикрывать мяч корпусом, а самое главное что нравится лично мне это его "зрячие" удары по воротам! Уго старается и бьет технично, не лупит со всей дури в сторону ворот, а хладнокровно пробивает на технику!