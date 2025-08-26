 
Новичок «Ливерпуля» Экитике установил уникальное достижение

сегодня, 00:18
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике установил уникальное достижение. Француз стал вторым игроком «красных» за последние 50 лет, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за клуб.

Уго отличился в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас», а также забил по голу в двух стартовых турах Премьер-Лиги.

В 2013 году в трех первых своих матчах за «Ливерпуль» поражал ворота соперников Дэниел Старридж.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:32
Главное, что выиграли и забрали три очка.
112910415
112910415
сегодня в 03:13
Бодрое начало!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:40
А не рановато ему авансы давать ?
Ливерпуль ещё с серьёзными пацанами не рубился. Вот там и поглядим, что у них там за Уго объявился...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:27
не знаю как сложится дальше, но на сегодняшний день можно смело говорить, что покупка Уго удачный трансфер!
Француз не боится брать игру на себя,достаточно цепок, вынослив, умеет прикрывать мяч корпусом, а самое главное что нравится лично мне это его "зрячие" удары по воротам! Уго старается и бьет технично, не лупит со всей дури в сторону ворот, а хладнокровно пробивает на технику!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:26
Похоже что на сегодняшний день красные угадали с трансфером
