Новичок «Ливерпуля» Экитике установил уникальное достижение

1756156730

сегодня, 00:18

Нападающий «Ливерпуля» установил уникальное достижение. Француз стал вторым игроком «красных» за последние 50 лет, которому удалось забить в каждом из трех своих первых матчей за клуб.

Уго отличился в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас», а также забил по голу в двух стартовых турах Премьер-Лиги.

В 2013 году в трех первых своих матчах за «Ливерпуль» поражал ворота соперников .