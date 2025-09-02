 
Баринов заявил, что переговоры по контракту с «Локомотивом» не начались

вчера, 18:18

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов пока не ведет переговоров о новом контракте с клубом. Об этом Баринов рассказал журналистам.

Соглашение Баринова с «Локомотивом» действует до конца текущего сезона.

«Не начались переговоры по продлению. Но Юрий Дмитриевич Нагорных (председатель совета директоров „Локомотива“ — прим.) сказал, что процесс идет, давайте не будем», — сказал Баринов.

Ранее агент Баринова Павел Банатин сообщил «Спорт-Экспрессу», что «Локомотив» не устроило предложение греческого АЕКа о покупке футболиста. «У меня действующий контракт с „Локомотивом“. Марко Николич (главный тренер АЕКа и бывший тренер „Локомотива“ — прим.) звонил, интересовался. Я не могу давать согласия, пока есть действующий контракт», — отметил Баринов, добавив, что интерес к нему проявлял также французский «Мец».

Баринову 28 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. За московский клуб полузащитник провел 260 матчей в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с «Локомотив» футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:53
Все дело в том, что Баринов потихоньку уже едет с ярмарки. Давать ему сейчас хороший контракт никто не будет. А середняки из Европы много за него не дадут, понимая, что его поезд уже ушел.
