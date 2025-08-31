 
Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингемом»

Варвар7
Варвар7
вчера в 09:23
Контракт , контрактом , а цифры на футболке для большей надёжности всё же закрепил...)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:18
Здравствуй, Юр!
Вот так вот, изменил ник и аву и уже абсолютно новый юзер))) в следующий раз, при "изменении облика" дай знать😉😁
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:54
Правильное решение,хороший нападающий.
Гость
