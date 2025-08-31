Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингемом»

Нападающий Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба «лесников».
Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года.
Вот так вот, изменил ник и аву и уже абсолютно новый юзер))) в следующий раз, при "изменении облика" дай знать😉😁
