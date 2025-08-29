 
Зделар покидает состав «Зенита»

вчера, 12:38

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар уходит из команды.

Как сообщает официальный телеграм-канал петербуржцев, контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Зделар выступал в составе «сине-бело-голубых» с февраля 2025 года, провёл 10 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Ternan
Ternan ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:40
Так я не про его уход из Зенита, я про переход в него который раньше был
cska1948
cska1948 ответ Ternan (раскрыть)
вчера в 19:28
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал причину ухода из клуба Саши Зделара: "Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров.

К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона."
Не ищите в тёмной комнате чёрную кошку, тем более когда её там нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ternan (раскрыть)
вчера в 14:52
Короче, пришли поклонились, "дайте нам денег"...
Вот Зенит и помог.
Да, уж, аферой попахивает. Это вы верно подметили.
Ternan
Ternan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:40
Ну просто в ЦСКА он был ну так себе, для ротации (имхо), брать его в Зенит смысла вообще не было, а деньги ЦСКА всегда нужны, там Орешкин сейчас, но это все так, на уровне теории заговора)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:27
Никакущий игрок
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:51
Семак раскрыл его и теперь он может выбирать любой топ клуб мира
nikolah
nikolah
вчера в 13:47
Пламенный привет человеку, который осуществлял этот трансфер)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ternan (раскрыть)
вчера в 13:02
Думаете, что Зенит с ЦСКА провернули аферу?
Если учесть, что оба клуба государственные и ЦСКА попросила помощи, то вполне возможно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:56
Или освобождают дорогу для другого, более дорогого балласта из Бразилии?
Конечно для болельщика Зенита наверное такое обидно слышать, но Зенит сам себе такую репутацию сделал.
Так, что если есть вопросы по данному поводу, так это к руководству Зенита, а я просто констатировал факт.
Ternan
Ternan
вчера в 12:44
Вот что хотите со мной делайте, но я почему то почти уверен что через этот трансфер деньги от Зенита в ЦСКА передали по просьбе/указке. Иначе его объяснить просто невозможно
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Избавляются от балласта.)
