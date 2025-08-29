Зделар покидает состав «Зенита»

1756460307

вчера, 12:38

Полузащитник «Зенита» уходит из команды.

Как сообщает официальный телеграм-канал петербуржцев, контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Зделар выступал в составе «сине-бело-голубых» с февраля 2025 года, провёл 10 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.