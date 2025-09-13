Шанс для Карпина: «Динамо» сыграет против «Спартака» в главном матче тура

1757711500

вчера, 00:11

Программа восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В центральной игре тура московское «Динамо» на своем поле встретится со столичным «Спартаком».

Матч пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 16:45 мск. Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила, что на игру проданы все билеты.

«На матчах со „Спартаком“ у нас часто солд-аут, — сказал генеральный директор „Динамо“ Павел Пивоваров. — А в этом сезоне у нас ожидается уже третий аншлаг за пару месяцев. В этом сезоне заметно, что наша посещаемость растет, даже несмотря на результаты. Матч со „Спартаком“ — большая афиша, старейшее дерби страны, принципиальное противостояние для обоих соперников, поэтому неудивительно, что все билеты давно распроданы».

«Динамо» тяжело вкатывается в сезон после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. Бело-голубые с 8 очками располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице РПЛ . «Спартак» тоже начал не лучшим образом, но команда пришла в себя, красно-белые имеют серию из трех побед во всех турнирах, занимая 7-е место в таблице РПЛ с 11 очками. В последнем матче команд в РПЛ в мае этого года «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» со счетом 2:0.

Перед паузой на матчи сборных «Динамо» в гостях уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1, после этого Карпин заявил о готовности покинуть клуб. В «Динамо» поддержали главного тренера. «От генерального партнера была реакция. Карпин — наш тренер, мы работаем вместе над улучшением результата. Он заявление делал не от себя, а в ответ на вопрос. Вы задали вопрос, он отвечает», — сказал Пивоваров журналистам.

Матч против «Спартака», за который играл и который возглавлял Карпин, является отличной возможностью реабилитироваться за прошлые результаты. Всего как тренер он провел против красно-белых 16 матчей, в которых одержал 8 побед и потерпел 6 поражений. На помощь к Карпину придет один из лучших футболистов «Динамо» Константин Тюкавин, который полностью восстановился от травмы крестообразной связки и готовится сыграть в этой встрече. 22-летний воспитанник бело-голубых имеет хорошую статистику против «Спартака» — в 14 матчах в его активе 5 голов и 1 результативная передача. Тюкавин забивал столько же лишь в играх против екатеринбургского «Урала».

По-прежнему в «Динамо» пока недоступны из-за повреждений полузащитники Артур Гомес и Луис Чавес, под вопросом участие вратаря Андрея Лунева и нападающего Ярослава Гладышева. За «Спартак» могут дебютировать защитники Кристофер Ву и Александер Джику, футболисты пополнили состав красно-белых на этой неделе.

Лидер РПЛ «Краснодар» сыграет с «Акроном» Дзюбы

В заключительном матче дня лидер чемпионата России «Краснодар» дома встретится с тольяттинским «Акроном», игра начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда набрала 16 очков и на 1 очко опережает московские ЦСКА , «Локомотив» и калининградскую «Балтику». Тольятинская команда подходит к матчу с серией из четырех поражений во всех турнирах, «Акрон» с 6 очками располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ . За «Акрон» выступает 37-летний нападающий Артем Дзюба, в текущем сезоне он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах чемпионата России.

Также в субботу «Оренбург» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», матч начнется в 14:00 мск. Оренбуржцы с 7 очками занимают 12-е место в РПЛ , нижегородцы с 3 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке.

В другом матче дня «Локомотив» на выезде встретится с грозненским «Ахматом», матч начнется в 16:45 мск. Железнодорожники подходят к игре с серией из трех ничьих. «Ахмат» после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера не проигрывает в четырех матчах подряд в РПЛ (две победы, две ничьих). «Локомотив» с 15 очками идет 4-м, «Ахмат» набрал 8 очков и располагается на 10-й позиции.