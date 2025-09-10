Александр Медведев и Ари могут сыграть в матче Кубка России

1757485997

вчера, 09:33

Третий тур «пути регионов» Кубка России по футболу возобновится в среду. В этот день пройдет 14 матчей.

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют на групповой стадии. «Путь регионов» предполагает шесть раундов, на четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от «пути РПЛ », второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.

Третий этап начался 9 сентября, в этот день «Астрахань» на своем поле со счетом 5:2 обыграла «Легион».

10 сентября пройдут матчи «Темп» — «Знамя труда», «Космос» — «Велес», «Волна» — «Тюмень», «Динская» — «Динамо» (Ставрополь), «Зенит» (Пенза) — «Волгарь», «Машук-КМВ» — «Кубань-Холдинг», «Текстильщик» — «Динамо» (Вологда), «Луки-Энергия» — «Череповец», «Фанком-СШ-5» — «Химик», «Кристалл-МЭЗТ» — «Академия футбола».

Клубы Медиалиги продолжают борьбу

Самые яркие матчи этапа пройдут 11 сентября. В этот день команда из Медиалиги «Амкал» примет «Салют» из Белгорода. За «Амкал» может сыграть бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев, которого 23 августа сменил Константин Зырянов.

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске. Медведев уже провел тренировку с командой. Он отметил, что постарается добиться места в составе. «Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как набираю форму? А я не теряю», — сказал Медведев.

Также в этот день другая команда Медиалиги «Броук Бойз» встретится с подмосковным «Сатурном». За медийную команду могут сыграть чемпионы России Федор Смолов, который уже участвовал в матче второго этапа, и Ари.

9 сентября президент «Броук Бойз» журналист Дмитрий Егоров сообщил в своих социальных сетях о том, что семь игроков команды отравилось. Также он допустил, что будет просить Российский футбольный союз о переносе встречи. Матч должен пройти в Раменском на стадионе «Сатурн» и начаться в 19:30 мск.