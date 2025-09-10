  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Кубок 2025/2026

Александр Медведев и Ари могут сыграть в матче Кубка России

вчера, 09:33

Третий тур «пути регионов» Кубка России по футболу возобновится в среду. В этот день пройдет 14 матчей.

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют на групповой стадии. «Путь регионов» предполагает шесть раундов, на четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от «пути РПЛ», второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.

Третий этап начался 9 сентября, в этот день «Астрахань» на своем поле со счетом 5:2 обыграла «Легион».

10 сентября пройдут матчи «Темп» — «Знамя труда», «Космос» — «Велес», «Волна» — «Тюмень», «Динская» — «Динамо» (Ставрополь), «Зенит» (Пенза) — «Волгарь», «Машук-КМВ» — «Кубань-Холдинг», «Текстильщик» — «Динамо» (Вологда), «Луки-Энергия» — «Череповец», «Фанком-СШ-5» — «Химик», «Кристалл-МЭЗТ» — «Академия футбола».

Клубы Медиалиги продолжают борьбу

Самые яркие матчи этапа пройдут 11 сентября. В этот день команда из Медиалиги «Амкал» примет «Салют» из Белгорода. За «Амкал» может сыграть бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев, которого 23 августа сменил Константин Зырянов.

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске. Медведев уже провел тренировку с командой. Он отметил, что постарается добиться места в составе. «Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как набираю форму? А я не теряю», — сказал Медведев.

Также в этот день другая команда Медиалиги «Броук Бойз» встретится с подмосковным «Сатурном». За медийную команду могут сыграть чемпионы России Федор Смолов, который уже участвовал в матче второго этапа, и Ари.

9 сентября президент «Броук Бойз» журналист Дмитрий Егоров сообщил в своих социальных сетях о том, что семь игроков команды отравилось. Также он допустил, что будет просить Российский футбольный союз о переносе встречи. Матч должен пройти в Раменском на стадионе «Сатурн» и начаться в 19:30 мск.

Также в четверг сыграют между собой «Иркутск» и КДВ. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 — по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского «Локомотива». Ближайшим преследователем является «Зенит» (5).

Подписывайся в ВК
Все новости
Российские футболисты завершат сбор игрой с победителем Кубка Азии
07 сентября
Сборная России сегодня впервые сыграет с командой Иордании
04 сентября
«Ливерпуль» много пропускает, «Арсенал» – царь стандартов. В АПЛ сыграют фавориты сезона
30 августаRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии1
Чемпионы мечтают отомстить за поражение в Суперкубке. ЦСКА снова сразится с «Краснодаром»
30 августаRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии6
Лучшие на старте сыграют между собой. В РПЛ сразятся лидеры, а «Локо» ждёт новая проверка
29 августаМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии2
Карпин: «Иордания и Катар сильнее многих соперников, с которыми мы играли»
29 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:35
Ари - это интересно !
Capral
Capral
вчера в 10:14
Некогда престижный и уважаемый турнир опустили ниже некуда...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:56
Ари то ладно... А этот то куда!!!
Вещий
Вещий
вчера в 09:43
Лучше бы детский футбол так развивали и пиарили чем эту МедиаЛигу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 