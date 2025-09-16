Ромеро: «Месси будет в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года»

1758009449

вчера, 10:57

Капитан «Тоттенхэма» уверен, что его партнер по сборной Аргентины будет готов к участию в чемпионате мира 2026.

Накануне стартового матча «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов против «Вильярреала» Ромеро спросили, будет ли звезда «Интер Майами» готов к чемпионату мира в следующем году.

Ромеро ответил: «Я могу ответить за Лео, я думаю, что он в форме, я думаю, что он легко сможет принять участие. Но в конечном счете это будет его решение. Нам всем нравится играть с ним, нам всем нравится смотреть, как он играет. Для меня и для людей, которые разбираются в футболе, я думаю, что он величайший игрок в истории».