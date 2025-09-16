  • Поиск
Ромеро: «Месси будет в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года»

вчера, 10:57

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро уверен, что его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси будет готов к участию в чемпионате мира 2026.

Накануне стартового матча «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов против «Вильярреала» Ромеро спросили, будет ли звезда «Интер Майами» готов к чемпионату мира в следующем году.

Ромеро ответил: «Я могу ответить за Лео, я думаю, что он в форме, я думаю, что он легко сможет принять участие. Но в конечном счете это будет его решение. Нам всем нравится играть с ним, нам всем нравится смотреть, как он играет. Для меня и для людей, которые разбираются в футболе, я думаю, что он величайший игрок в истории».

Nenash
Nenash ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Мы не знаем что хочет Месси.. Он не болтлив.. Это выводит из себя некоторых.. 🫢
Bombon
Bombon ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 14:28, ред.
Мне кажется, что Месси этот ЧМ вообще не нужен. Он выйграл все. Месси - это игрок которому нужна мотивация. Но после победы на ЧМ у него ее нет. Он мог бы остаться в Европе, предложения были, но уехал доигрывать в МЛС.
Nenash
Nenash
вчера в 11:36
Этого некоторые боятся.. Очень сильно.. ☝️😄
9j57h95q7tzy
9j57h95q7tzy
вчера в 11:20
И сколько лет этому хорошисту??????Всё по полю не нашагал ?Сколько не шагай а до ПЕЛЕ не дошагаешь!!!
Vilar
Vilar
вчера в 11:14
Месси уже не в том возрасте, чтобы загадывать на год вперёд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:05
Сам Месси не знает какой он будет и где будет через год, а Ромеро прям Нострадамус)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:03
Какой он в форме? Он уже на одной ноге играет
Гость
