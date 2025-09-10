Тренер сборной Молдавии назвал позором поражение от Норвегии со счетом 1:11

1757484527

вчера, 09:08

Поражение сборной Молдавии от команды Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира является позором для молдавских футболистов. Такое мнение после игры высказал главный тренер сборной Молдавии , его комментарий приводит издание Dagbladet .

Матч сборных Молдавии и Норвегии прошел 9 сентября в Осло, пять голов в составе хозяев забил нападающий Эрлинг Холанд. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.

«Это позор для нас. Мне больше нечего сказать, — заявил Клещенко. — У каждого игрока свой ответ. Они говорят, что плохо спали и что мы играем слишком сложно. Игроки могут много говорить, все отвечают по-разному, но они не отвечают на мои вопросы».

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, команда Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Молдавская команда ни разу не выступала в финальной части чемпионатов Европы и мира. В высшем дивизионе чемпионата СССР в последний раз молдавский клуб был представлен в 1983 году, тогда кишиневский «Нистру» занял последнее, 18-е место в турнире, покинув высшую лигу. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна — осень».

Сборная России встречалась с командой Молдавии 4 раза, одержала 2 победы, еще два матча завершились вничью. С норвежцами россияне также встречались четыре раза. На счету команды Норвегии 1 победа в очных встречах, еще 3 игры завершились ничейным исходом.