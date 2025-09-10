  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2026. Европа

Тренер сборной Молдавии назвал позором поражение от Норвегии со счетом 1:11

вчера, 09:08
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия11 : 1Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Поражение сборной Молдавии от команды Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира является позором для молдавских футболистов. Такое мнение после игры высказал главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко, его комментарий приводит издание Dagbladet .

Матч сборных Молдавии и Норвегии прошел 9 сентября в Осло, пять голов в составе хозяев забил нападающий Эрлинг Холанд. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.

«Это позор для нас. Мне больше нечего сказать, — заявил Клещенко. — У каждого игрока свой ответ. Они говорят, что плохо спали и что мы играем слишком сложно. Игроки могут много говорить, все отвечают по-разному, но они не отвечают на мои вопросы».

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, команда Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Молдавская команда ни разу не выступала в финальной части чемпионатов Европы и мира. В высшем дивизионе чемпионата СССР в последний раз молдавский клуб был представлен в 1983 году, тогда кишиневский «Нистру» занял последнее, 18-е место в турнире, покинув высшую лигу. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна — осень».

Сборная России встречалась с командой Молдавии 4 раза, одержала 2 победы, еще два матча завершились вничью. С норвежцами россияне также встречались четыре раза. На счету команды Норвегии 1 победа в очных встречах, еще 3 игры завершились ничейным исходом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хиддинк считает, что футбол может помочь завершить конфликт на Украине
09 сентября
Инфантино назвал выход на ЧМ результатом внимания к футболу в Узбекистане
08 сентября
Клаудиньо пригласил игроков из России посетить Катар зимой
08 сентября
Клаудиньо назвал интересным матч сборных России и Катара по футболу
08 сентября
Защитник «Сьона» Крониг: «„Зенит“ способен бороться за еврокубковый трофей»
07 сентября
Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал, что скучает по России
07 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:42
Вратарь Молдовы после 1:11: «Холанд сказал мне, что ему нужно было продолжать забивать из-за разницы мячей. Понимаю его, это часть игры. Я не умру, я должен быть сильным»
112910415
112910415
вчера в 10:57
сам виноват !
надо было Францию тренировать ! )
LOpp
LOpp
вчера в 10:23
а чего в отставку то не подал?
nsnw4ftzc3da
nsnw4ftzc3da
вчера в 09:28
По-другому и не назовешь
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:10
Это он ещё мягко выразился...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 