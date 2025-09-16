  • Поиск
Скоулз раскритиковал летнюю трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:46

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб провалил летнюю трансферную кампанию.

В воскресенье «Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Я не думаю, что у них есть необходимый уровень качества», — сказал Скоулз в эфире BBC Radio.

«Каких бы двух из четырех или пяти игроков они ни выставили (в полузащите) — Каземиро, Бруну, Майну — какую бы комбинацию они ни пробовали, она, похоже, не работает. Это большая проблема. Я думал, что все лето абсолютным приоритетом был центральный полузащитник с хорошими ногами, который может играть и контролировать игру.

Вратарь (также) был серьезной проблемой. Неужели им понадобилось дойти до матча с „Гримсби“, чтобы понять, что Онана недостаточно хорош? Если „Манчестер Юнайтед“ не был заинтересован в Джанлуиджи Доннарумме, когда он стал доступен, то это преступление.

Трансферный отдел вместо этого пошел покупать нападающих. Это действительно проблема, которую нужно было решить, но нужно ли было покупать сразу троих? Я не уверен, что это было необходимо», — добавил Скоулз.

hpatk5nufabh
hpatk5nufabh
вчера в 13:53
Та это и так было понятно
ejzqwgq2p8m5
ejzqwgq2p8m5
вчера в 11:56
У дьяволов давно там везде полный бардак
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:07, ред.
Скоулз просто не понимает великого замысла Рэдклиффа. Не понимает вместе с остальными.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:02
Мю надо было Доннаруму подписать ? Да тот не пошел бы в Мю, кто из звезд пойдет в нынешний Мю? С таким тренером. Очевидно что Доннарума выбрал бы Сити если бы был выбор между этими двумя командами.
112910415
112910415
вчера в 10:54
многие будут критиковать ...
и большинство - по делу
Гость
