Скоулз раскритиковал летнюю трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

1758008783

вчера, 10:46

Легенда «Манчестер Юнайтед» считает, что клуб провалил летнюю трансферную кампанию.

В воскресенье «Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Я не думаю, что у них есть необходимый уровень качества», — сказал Скоулз в эфире BBC Radio.

«Каких бы двух из четырех или пяти игроков они ни выставили (в полузащите) — Каземиро, Бруну, Майну — какую бы комбинацию они ни пробовали, она, похоже, не работает. Это большая проблема. Я думал, что все лето абсолютным приоритетом был центральный полузащитник с хорошими ногами, который может играть и контролировать игру.

Вратарь (также) был серьезной проблемой. Неужели им понадобилось дойти до матча с „Гримсби“, чтобы понять, что Онана недостаточно хорош? Если „Манчестер Юнайтед“ не был заинтересован в Джанлуиджи Доннарумме, когда он стал доступен, то это преступление.

Трансферный отдел вместо этого пошел покупать нападающих. Это действительно проблема, которую нужно было решить, но нужно ли было покупать сразу троих? Я не уверен, что это было необходимо», — добавил Скоулз.