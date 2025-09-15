Руни: «После смены тен Хага на Аморима ситуация в МЮ только ухудшилась»

1757921480

вчера, 10:31

Бывший футболист МЮ Уэйн Руни после поражения «красных дьяволов» от «Манчестер Сити» (0:3) высказал мнение о главном тренере .

«Было слышно, как болельщики скандировали имя Аморима, но я думаю, что это было серьезным посланием, что фанаты „Юнайтед“ покидали стадион еще до окончания встречи. Полагаю, что они были очень разочарованы тем, что увидели.

Думаю, после того, как в прошлом году (Эрик) Тен Хаг был уволен и пришел Рубен, мы постоянно слышим, как хорошо они теперь будут играть и что все изменится. Но если тренер честен с самим собой, то нужно признать, что ситуация ухудшилась», — сказал Руни.