Руни: «После смены тен Хага на Аморима ситуация в МЮ только ухудшилась»

вчера, 10:31

Бывший футболист МЮ Уэйн Руни после поражения «красных дьяволов» от «Манчестер Сити» (0:3) высказал мнение о главном тренере Рубене Амориме.

«Было слышно, как болельщики скандировали имя Аморима, но я думаю, что это было серьезным посланием, что фанаты „Юнайтед“ покидали стадион еще до окончания встречи. Полагаю, что они были очень разочарованы тем, что увидели.

Думаю, после того, как в прошлом году (Эрик) Тен Хаг был уволен и пришел Рубен, мы постоянно слышим, как хорошо они теперь будут играть и что все изменится. Но если тренер честен с самим собой, то нужно признать, что ситуация ухудшилась», — сказал Руни.

feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 16:59
ЖОЗЕ МОУРИНИЮ где ты чёрт возми верните Моуринию он всё вернёт прежный уривень МЮ
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:50
надо теперь Руни сделать главным, он их быстренько отправит в чистилище чемпионшипа
у Руни есть опыт )
hqste3qs6tqt
hqste3qs6tqt
вчера в 13:43
Здесь только можно согласиться с Руни
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 12:12
Администраторы, а статьи и блоги будут?
112910415
112910415
вчера в 12:10
что-то продолжает идти не так
therapy
therapy
вчера в 11:40
В МЮ всё ухудшалась после Фергюсона и каждый из последующих тренеров приложил к этому руку...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:31
Возьмите Руни и все наладится)))
djaich
djaich
вчера в 11:21, ред.
Есть подозрение, что подбивают клинья к Антохе. Возможно, оттого и стараются наладить отношения с Наполи, то МакТоминея подгонят, то Хейлунна. Но в этом сезоне Конте вряд ли пойдет. Тем более, что у англичан, у административного звена и хозяев, похоже, низкий уровень терпения к его манере руководства, на второй сезон уже взаимные трения начинают возникать.
YNWA
YNWA ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 11:17
Хаха 🤣
Nenash
Nenash
вчера в 11:00
Морган : Улучшилась.. 🫢
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:53
Руни: после смены Аморима, ситуация ещё сильнее усугубилась, сказал главный тренер МЮ.
