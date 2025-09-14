  • Поиск
Аморим — после 0:3 от «Манчестер Сити»: «Я не изменю свою философию»

вчера, 22:27

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура чемпионата Англии заявил, что не собирается менять подход к работе.

«Я не изменю свою философию и продолжу следовать моим идеям. Если вы с этим не согласны, то вам нужно искать другого тренера. Хочу обратиться к фанатам: я сделаю для клуба все возможное. В этой ситуации я страдаю больше, чем кто-либо еще», — сказал Аморим.

После 4 туров МЮ идет на 14-м месте с 4 очками.

Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:42
Философия по своему она головоломка))) А в Футбол надо играть...
Nenash
Nenash
вчера в 22:52
Философ.. 🤔🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:50
О какой философии он говорит? Зачем называть философией всё подряд? Всё подряд обычно называют дорожной картой... Может Аморима просто не понимают игроки? Тогда тренера самого необходимо научить изъясняться понятно. А ведь на весь этот бардак, в футбольном хозяйстве МЮ, спокойно взирают сверху собственники - с прибылью полный порядок, она постоянно увеличивается. Да и чёрт с ним, с футболом!!! Они и правда, так думают...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:39
Рубен, хватит болтать.
работай и покажи результат.
