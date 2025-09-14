Аморим — после 0:3 от «Манчестер Сити»: «Я не изменю свою философию»

1757878055

вчера, 22:27

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура чемпионата Англии заявил, что не собирается менять подход к работе.

«Я не изменю свою философию и продолжу следовать моим идеям. Если вы с этим не согласны, то вам нужно искать другого тренера. Хочу обратиться к фанатам: я сделаю для клуба все возможное. В этой ситуации я страдаю больше, чем кто-либо еще», — сказал Аморим.