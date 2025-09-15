  • Поиск
Soccer.ru
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Лизаразю раскритиковал Комана за трансфер в «Аль-Наср»

вчера, 15:03

Победитель чемпионата мира в составе сборной Франции Биксант Лизаразю раскритиковал Кингсли Комана за его переход в клуб «Аль-Наср».

В прошлом месяце Коман покинул «Баварию» и перешел в саудовский клуб «Аль-Наср», выступающий в саудовской Про-лиге.

В интервью Telefoot Лизаразю, который также играл за «Баварию», заявил: «Никто не сможет убедить меня, что переезд в Саудовскую Аравию — это спортивный выбор. Это не та лига, которая помогает тебе расти. Коман мог бы играть в одной из крупных европейских лиг, например, в Англии. Это не тот выбор, который подталкивает тебя к вершинам».

Лизаразю добавил: «Нголо Канте из „Аль-Иттихада“ все равно был вызван в сборную, но здесь речь идет о некотором спортивном несоответствии, учитывая, что Коман еще молод».

alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:13
Жетысу - Кайсар
Есть в линии

Хулбук - Баркчи Гиссар
Матч уже не принимает ставки, т.к. принимаются только до начала матчей.
lotsman
lotsman ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:59
Поправили? Но в линии этих матчей нет и ничего не изменилось.
alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:26
Добрый день.
Поправили время матчей.
lotsman
lotsman
вчера в 17:00
Матч Жетысу - Кайсар
Казахстан. Премьер-лига
вчера, 15:00
Никаких результатов. Отложен?
----------------------------------------------------
Хулбук - Баркчи Гиссар
Таджикистан. Высшая Лига
сегодня 14:10
Тоже никаких результатов.
Karkaz
Karkaz ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
Многие были недовольны, что Бавария монополист и всех лучших немцев забирает себе. Но теперь времена поменялись, все уезжают в другие чемпионаты. Давно кстати не писали, что Бавария ослабляет конкурентов) Одна только АПЛ почти всех топов с Бундеслиги скупила и это только в этом сезоне. Хотя Бавария предлагает самые высокие зарплаты по европе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:20
Мало ли что не нравится Лизаразю. Да, Коман выбрал деньги, ну и что? Сейчас время такое. Между прочим, сам Биксант, прошёл в Баварию не только за футболом. Мне, вообще, кажется, что именно его поколение открыло ящик Пандоры. Именно тогда Бавария стала увлекаться гастарбайтерами, именно тогда значительно выросла зарплата. К чему это привело? К тому, что немцев в стартовом составе скоро совсем не будет. А ведь раньше играть в Баварии считалось большой честью.
labasy
labasy
вчера в 15:26
Дуглас Аугусто удален у ЦСКА
Nenash
Nenash
вчера в 15:19
Алчность губит людей.. ☝️
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:13
Не согласен с Лизаразю! Коман очень талантлив , но и очень травматичен! Травмы не дали ему полностью раскрыться! И его выбор вполне понятен! Кингсли уже 29 лет и он уже думает что надо заработать на безбедную старость! В чем согласен с Лизаразю на 100 % так это в том что это далеко не спортивный выбор!
Гость
