Лизаразю раскритиковал Комана за трансфер в «Аль-Наср»

1757937821

вчера, 15:03

Победитель чемпионата мира в составе сборной Франции раскритиковал за его переход в клуб «Аль-Наср».

В прошлом месяце Коман покинул «Баварию» и перешел в саудовский клуб «Аль-Наср», выступающий в саудовской Про-лиге.

В интервью Telefoot Лизаразю, который также играл за «Баварию», заявил: «Никто не сможет убедить меня, что переезд в Саудовскую Аравию — это спортивный выбор. Это не та лига, которая помогает тебе расти. Коман мог бы играть в одной из крупных европейских лиг, например, в Англии. Это не тот выбор, который подталкивает тебя к вершинам».

Лизаразю добавил: «Нголо Канте из „Аль-Иттихада“ все равно был вызван в сборную, но здесь речь идет о некотором спортивном несоответствии, учитывая, что Коман еще молод».