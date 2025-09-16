Свищев считает, что «Зенит» может подать в суд на украинца Ракицкого

1758028215

вчера, 16:10

Футбольный клуб «Зенит» может рассмотреть вариант подачи судебного иска против украинского защитника . Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Ранее Ракицкий, выступающий за одесский «Черноморец», нецензурно высказался о периоде карьеры в «Зените». При этом в интервью от 2021 года он отмечал, что горд выступать за "великий клуб «Зенит».

«Ракицкий успешно три года выступал за „Зенит“, получал зарплату, — сказал Свищев. — И все ему в России нравилось, вел себя прекрасно. А теперь он вновь стал патриотом Украины, подстроил позицию. Вообще надо посмотреть в его контракт, были ли там пункты о высказываниях, порочащих репутацию клуба даже после ухода игрока. Может быть, „Зениту“ стоит рассмотреть подачу иска о негативных или враждебных высказываниях, порочащих репутацию. Чтобы другим было неповадно. Так или иначе, Ракицкому сложно будет в жизни. Слишком уж часто он меняет позицию в зависимости от обстоятельств».

Ракицкому 36 лет, он выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год, покинув клуб «по семейным причинам». За это время четыре раза становился чемпионом России, побеждал в кубке страны и два раза выигрывал Суперкубок России. Также он играл за украинский «Шахтер» и турецкий клуб «Адана Демирспор».