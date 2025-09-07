  • Поиск
Мусаев уладил конфликт с Челестини, произошедший после матча с ЦСКА

сегодня, 16:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Конфликт между главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини и главой тренерского штаба «Краснодара» Мурадом Мусаевым исчерпан. Об этом Мусаев сообщил «Спорт-Экспрессу».

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что на пресс-конференции после матча «Краснодар» — ЦСКА (1:1), который прошел 31 августа, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал. Позднее «Чемпионат» написал о звонке Мусаева Челестини, который исчерпал конфликт.

«Да, это правда», — подтвердил Мусаев.

«Краснодар» сохраняет лидерство в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, «Краснодар» 13 сентября примет тольяттинский «Акрон», ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».

stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:30, ред.
В знак окончательного и полного примирения им осталось на ближайшем матче между ними "обменяться шляпами и плащами", как это сделали Генри и Морис в приключенческой повести "Всадник без головы". А может выберут какой-либо другой способ, например поход в сауну, более традиционный для наших мужиков.))
Болейте за своих, а не против чужих!
Брулин
Брулин
сегодня в 17:15
Молодцы, это нужно было давно сделать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:01
"Мир , дружба , жвачка" и продолжительные аплодисменты...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:47
А КДК уже до конца разобрался с ситуацией вокруг нарушения Кордобы?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:45
Конфликт исчерпан. Без обид.
Вот и ладушки.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:42
На ровном месте — и произошёл, и исчерпан...
