Мусаев уладил конфликт с Челестини, произошедший после матча с ЦСКА

1757251571

сегодня, 16:26

Конфликт между главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини и главой тренерского штаба «Краснодара» Мурадом Мусаевым исчерпан. Об этом Мусаев сообщил «Спорт-Экспрессу».

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что на пресс-конференции после матча «Краснодар» — ЦСКА (1:1), который прошел 31 августа, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал. Позднее «Чемпионат» написал о звонке Мусаева Челестини, который исчерпал конфликт.

«Да, это правда», — подтвердил Мусаев.