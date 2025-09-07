Мусаев уладил конфликт с Челестини, произошедший после матча с ЦСКА

Конфликт между главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини и главой тренерского штаба «Краснодара» Мурадом Мусаевым исчерпан. Об этом Мусаев сообщил «Спорт-Экспрессу».
Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что на пресс-конференции после матча «Краснодар» — ЦСКА (1:1), который прошел 31 августа, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал. Позднее «Чемпионат» написал о звонке Мусаева Челестини, который исчерпал конфликт.
«Да, это правда», — подтвердил Мусаев.
«Краснодар» сохраняет лидерство в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, «Краснодар» 13 сентября примет тольяттинский «Акрон», ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».
