Шалимов назвал причину драки в игре «Родина» — «Факел»

Главный тренер «Факела» рассказал, что стало причиной драки, которая случилась в концовке матча 10-го тура Первой лиги против «Родины».

Игрок «Родины» показал жест — наши завелись. Была потасовка, но ничего жесткого вроде не было. Потом три их игрока пришли в раздевалку, извинились и пожелали нам удачи. Они сказали, что не имели в виду никого лично, ни болельщиков, ни игроков: «Мы извиняемся, что спровоцировали такую историю».