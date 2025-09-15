  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Шалимов назвал причину драки в игре «Родина» — «Факел»

вчера, 22:27
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, что стало причиной драки, которая случилась в концовке матча 10-го тура Первой лиги против «Родины».

Игрок «Родины» показал жест — наши завелись. Была потасовка, но ничего жесткого вроде не было. Потом три их игрока пришли в раздевалку, извинились и пожелали нам удачи. Они сказали, что не имели в виду никого лично, ни болельщиков, ни игроков: «Мы извиняемся, что спровоцировали такую историю».

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч Первой лиги между «Родиной» и «Факелом» завершился массовой дракой
Вчера, 21:43
Сбежавший с Украины футболист Роспутько завершил адаптацию в «Чайке»
Вчера, 11:44
Мусаев уладил конфликт с Челестини, произошедший после матча с ЦСКА
07 сентября
Свищев отреагировал на оправдания Клаудиньо
06 сентября
Гаттузо физически воздействовал на игроков в перерыве матча с Эстонией
06 сентября
Клаудиньо объяснил слова о желании покинуть «Зенит» из-за СВО
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:45
Футбол это эмоции...
Иногда трудно сдержать радость долгожданной победы....)
Пантомимщика на конюшню, под розги))
Сп62
Сп62 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Надо бы Каневского пригласить. "Следствие вели...".
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:48
Причины пусть называют другие люди. Шалимов лицо заинтересованное.
112910415
112910415
сегодня в 02:15
Быстро извинились... Это хорошо и правильно
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:25
Если это будет отражено в протаколе, то штрафных санкций не избежать. Конечно накажутнаверняка оба клуба, но по-джентельменски было бы справедливо и на комисси представителям виновной сторонывсю ответственность за последствия взять на себя.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 