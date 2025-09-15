Сбежавший с Украины футболист Роспутько завершил адаптацию в «Чайке»

1757925862

вчера, 11:44

Сбежавший с Украины полузащитник завершил адаптацию в футбольном клубе «Чайка» из Ростовской области и присоединился к основной тренировочной группе.

Ранее на сайте Лиги Пари (Первой лиги) сообщалось, что Роспутько стал футболистом «Чайки» (Песчанокопское, Ростовская область), футболист получил российское гражданство.

«Роспутько уже присоединился к основной группе, он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с „Черноморцем“, это уже на месте решает главный тренер. Но в целом он уже присоединился, на месте, все в порядке», — сказал собеседник агентства.

В понедельник в 19:00 мск в Новороссийске в матче десятого тура Лиги PARI «Чайка» сыграет на выезде с «Черноморцем».

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской «Звездой». Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в «Звезде» опровергли информацию о подписании контракта с футболистом.