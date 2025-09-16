В ФНЛ начали разбирательство по драке в матче «Родина» — «Факел»

1758025212

вчера, 15:20

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) Наиль Измайлов сообщил о начале разбирательства по факту массовой драки после матча 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между московской «Родиной» и воронежским «Факелом».

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

«По факту инцидента, произошедшего после финального свистка в матче 10-го тура лиги „Родина“ — „Факел“, начата процедура разбирательства. Соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания КДК РФС , которое пройдет в эту пятницу. Будут изучены материалы матча, включая официальный протокол и рапорт делегата. ФНЛ против любого применения физической силы и придерживается принципов сохранения спортивной борьбы и уважения к сопернику» — сказал Измайлов.