Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

В ФНЛ начали разбирательство по драке в матче «Родина» — «Факел»

вчера, 15:20
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил о начале разбирательства по факту массовой драки после матча 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между московской «Родиной» и воронежским «Факелом».

Матч прошел в понедельник на «Арене-Химки» и завершился победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

«По факту инцидента, произошедшего после финального свистка в матче 10-го тура лиги „Родина“ — „Факел“, начата процедура разбирательства. Соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания КДК РФС, которое пройдет в эту пятницу. Будут изучены материалы матча, включая официальный протокол и рапорт делегата. ФНЛ против любого применения физической силы и придерживается принципов сохранения спортивной борьбы и уважения к сопернику» — сказал Измайлов.

Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

n7twq98qbsdn
n7twq98qbsdn
вчера в 16:55
Всех накажут да и сказочек конец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:42, ред.
Назначат виноватых, погрозят пальчиком, выпишут штрафы. На этом всё кончится...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:31
Все произошло после финального свистка судьи, значит не во время матча... Почему бы параллельно футбольным властям, МВД не провести собственное расследование под углом Административного Кодекса, а может и Уголовного Кодекса. В любом случае, в итоговом заключении, должно быть отдельной строкой отражено мнение полиции. Как минимум, им нужно дать такую возможность. Потасовка, всё-таки, представляла опасность для окружающих.
Вещий
Вещий
вчера в 16:13
Посмотрим на последствия этого инцидента...
q44vr3z87afj
q44vr3z87afj
вчера в 15:45
Наглецов из Воронежа Родина отоварила
