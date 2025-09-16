Журова считает, что Ракицкий мог оскорбить «Зенит» из страха

1758028776

вчера, 16:19

Украинский футболист мог оскорбить петербургский «Зенит» из страха перед властями Украины. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы .

Ранее Ракицкий, выступающий за одесский «Черноморец», нецензурно высказался о периоде карьеры в «Зените». При этом в интервью от 2021 года он отмечал, что горд выступать за "великий клуб «Зенит».

«Он мог такое сказать из страха, все-таки на Украине находится, — сказала Журова. — А находясь там, говорить иначе нельзя. Может ему и угрожали. Интересно другое — как он будет себя вести и общаться с людьми в футбольном сообществе, когда конфликт завершится».

Ракицкому 36 лет, он выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год, покинув клуб «по семейным причинам». За это время он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в кубке страны и два раза выигрывал Суперкубок России. Также, помимо «Черноморца», он играл за украинский «Шахтер» и турецкий клуб «Адана Демирспор».