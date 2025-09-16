«Барселона» пока продолжит проводить матчи на резервном 6-тысячном стадионе

1758030752

вчера, 16:52

«Барселона» пока не получила разрешения проводить матчи Ла Лиги на стадионе «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.

Ближайший матч чемпионата против «Хетафе» каталонцы проведут на арене «Йохан Кройф», которая вмещает 6 тысяч зрителей. Ранее там уже состоялся матч против «Валенсии», в котором «Барселона» победила 6:0.

В клубе отметили, что делают все возможное, чтобы поскорее получить разрешение вернуться на главную арену.