«Барселона» пока продолжит проводить матчи на резервном 6-тысячном стадионе

вчера, 16:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе21.09.2025 в 22:00 Не начался

«Барселона» пока не получила разрешения проводить матчи Ла Лиги на стадионе «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.

Ближайший матч чемпионата против «Хетафе» каталонцы проведут на арене «Йохан Кройф», которая вмещает 6 тысяч зрителей. Ранее там уже состоялся матч против «Валенсии», в котором «Барселона» победила 6:0.

В клубе отметили, что делают все возможное, чтобы поскорее получить разрешение вернуться на главную арену.

Alex_67
Alex_67
вчера в 20:09
Видно реконструкцию провели не так, как ожидали...
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Одна из задач клуба - генерировать доход...один из источников дохода - доходы от матчей: продажа билетов и выручка от проведения игр и это тоже результат)...
Вот этот результат пострадает безусловно...
drnv89t6n9g9
drnv89t6n9g9
вчера в 19:29
Пора запускать новый стадион....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:21
Отличное решение клуба))) будем громить всех от 6-0
112910415
112910415
вчера в 18:13
А они хоть где могут! )
c2h6q8fdcben
c2h6q8fdcben
вчера в 18:01, ред.
Их боятся на большой стадик выпускать, так как видать думают, что если на шеститысячнике они забили шесть, то на Ноу Камп счёт будет чересчур большой
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:56
Всё, отстранение от Ла-Лиги, перевод в Сегунду
fwyk6mauaweg
fwyk6mauaweg
вчера в 17:47
Шесть тысяч конечно мало для такого клуба как Барселона
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 17:03
Скорее всего на результатах команды это никак значительно не скажется.
