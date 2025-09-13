  • Поиск
Серхио Рамос заявил, что хочет дать концерт на «Сантьяго Бернабеу»

вчера, 10:06

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского «Реала» Серхио Рамос мечтает дать концерт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который является домашней ареной мадридского клуба. Об этом он заявил агентству EFE.

В начале сентября Рамос выпустил трек, который называется «Сибелес». Композиция посвящена площади Сибелес в Мадриде, где футболисты «Реала» празднуют победы в турнирах.

«Надеюсь, завтра у меня будет возможность объявить о концерте на „Сантьяго Бернабеу“, но нужно действовать постепенно. Песню „Сибелес“ я сочинил, когда покидал „Реал“ четыре года назад. Музыка — это образ моей жизни, она была со мной на протяжении всей карьеры», — сказал Рамос.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год, в составе команды он пять раз выиграл чемпионат и два раза — Кубок Испании. С февраля защитник выступает за мексиканский «Монтеррей».

В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира (2010) и двукратным победителем чемпионатов Европы (2008, 2012).

Alex_67
Alex_67
вчера в 15:23
В клубах пой свои песни, в ночных. Нечего пользоваться авторитетом клуба и стадиона для продвижения своего "творчества".
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:22
Лучше б ты играл в футбол с Роналду в Аль-Насре.
vwmqc7hfvftm
vwmqc7hfvftm
вчера в 14:15
Рамос решил переквалифицироваться
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:13
Ну хорошо хоть дать , а "не закатить" концерт...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:52
Слышал я его песни — ничего особенного...
