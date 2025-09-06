  • Поиск
На арене во время матча Катар — Россия включат кондиционеры

сегодня, 18:20
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:15 Не начался

Кондиционеры будут работать во время товарищеского матча сборных Катара и России по футболу на стадионе «Аль-Садде» в Эр-Райане. Об этом сообщили организаторы матча.

Всего на игре будет работать больше 150 кондиционеров. Также кондиционеры работают во время тренировок команд в субботу. В день матча в Дохе температура воздуха прогреется до +40 градусов.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Аль-Садд» и начнется в 18:15 мск.

Матч между сборными Катара и России пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Арена «Аль-Садд» вмещает 15 тыс. болельщиков. Как сообщили в Российском футбольном союзе, игру посетят порядка 600 болельщиков из России.

Все комментарии
jd8gd7m9h739
jd8gd7m9h739
сегодня в 21:42
Зачем матч проводить в такое время когда, играйте зимой
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:38
Во многом это необходимость - земли те жаркие и засушливые, без этого трудно, особенно тем кто не оттуда родом или не живёт на постоянной основе.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:18
Потому что от игры нашей "сборной" будет очень душно
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:52
150 кондиционеров, мощность каждого не менее 10 кВт. Не экономят на комфорте..
