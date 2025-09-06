На арене во время матча Катар — Россия включат кондиционеры

1757172000

сегодня, 18:20

Кондиционеры будут работать во время товарищеского матча сборных Катара и России по футболу на стадионе «Аль-Садде» в Эр-Райане. Об этом сообщили организаторы матча.

Всего на игре будет работать больше 150 кондиционеров. Также кондиционеры работают во время тренировок команд в субботу. В день матча в Дохе температура воздуха прогреется до +40 градусов.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Аль-Садд» и начнется в 18:15 мск.