Финал Лиги чемпионов может пройти в Мадриде в сезоне-2026/27

Домашний стадион «Атлетико» «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде может принять финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2026/27. Об этом сообщает радиостанция COPE.
По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит об этом решении после заседания исполкома 11 сентября.
Стадион «Метрополитано» был построен в 1993 году, в 2017-м завершилась его реконструкция. Арена рассчитана на 70 692 зрителя. В 2019 году домашний стадион «Атлетико» уже принимал финал Лиги чемпионов, тогда в матче за трофей встречались английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2:0).