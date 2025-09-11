Финал Лиги чемпионов может пройти в Мадриде в сезоне-2026/27

1757564643

вчера, 07:24

Домашний стадион «Атлетико» «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде может принять финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2026/27. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) объявит об этом решении после заседания исполкома 11 сентября.

Стадион «Метрополитано» был построен в 1993 году, в 2017-м завершилась его реконструкция. Арена рассчитана на 70 692 зрителя. В 2019 году домашний стадион «Атлетико» уже принимал финал Лиги чемпионов, тогда в матче за трофей встречались английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2:0).