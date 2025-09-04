В Катаре заверили, что во время матча с Россией на стадионе не будет жарко

1757018191

вчера, 23:36

Футбольный товарищеский матч сборных Катара и России должен пройти при нежаркой температуре. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Карпин.

Игра состоится в Эр-Райяне 7 сентября, начало — в 18:15 по местному времени (совпадает с московским).

«Почему играем в такое время — это из-за вещателя, мы хотели сыграть попозже. По температуре нас заверили, что это хороший стадион с кондиционерами. Надеюсь, что погода никак не повлияет на игру», — сказал Карпин.

Главный тренер пояснил, когда станет ясно, кто из игроков сборной России не поедет в Катар. «Прямо сейчас на этот вопрос не отвечу. Поговорю с доктором, надо будет решать завтра с утра уже без горячки. Игроки остынут, потом могут вылезти проблемки. Кто-то не поедет точно», — пояснил он.