Финал Лиги чемпионов в 2027 году пройдет на стадионе мадридского «Атлетико»

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет на стадионе «Метрополитано», являющемся домашней ареной мадридского «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Тиране. Также исполком постановил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2026 году пройдет в Зальцбурге.
тогда Рамос чуть не сломал Салаха приемом дзюдо.
Реал выиграл.
а в Метрополитано Ливерпуль Клоппа переиграл Тоттенхма
и достоин финала Лиги чемпионов.
несколько лет назад Ливерпуль обыграл Тоттенхэма на этом стадионе)))
