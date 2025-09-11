Финал Лиги чемпионов в 2027 году пройдет на стадионе мадридского «Атлетико»

1757604468

вчера, 18:27

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет на стадионе «Метрополитано», являющемся домашней ареной мадридского «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).