Финал Лиги чемпионов в 2027 году пройдет на стадионе мадридского «Атлетико»

вчера, 18:27

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет на стадионе «Метрополитано», являющемся домашней ареной мадридского «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Тиране. Также исполком постановил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2026 году пройдет в Зальцбурге.

Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:23
Точно. Спасибо, что подсказал.))) Всё перепутал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16
в Киеве был финал ЛЧ между Реал Мадрид - Ливерпуль.
тогда Рамос чуть не сломал Салаха приемом дзюдо.
Реал выиграл.
а в Метрополитано Ливерпуль Клоппа переиграл Тоттенхма
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:53
А разве не в Киеве?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:21
Рияд Эйр Метрополитано шикарный стадион.
и достоин финала Лиги чемпионов.
несколько лет назад Ливерпуль обыграл Тоттенхэма на этом стадионе)))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:58, ред.
Эта новость мне давно известная!
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:52
Это хорошо
