Самородов в шоке от предстоящего приезда «Реала» в Казахстан на матч ЛЧ

1758195337

18 сентября 2025, 14:35

Нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана в шоке от предстоящего приезда испанского «Реала» в Алма-Ату на матч Лиги чемпионов по футболу с «Кайратом».

«Кайрат» сыграет с «Реалом» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов 30 сентября. В четверг казахстанцы дебютируют в этом турнире гостевой встречей против португальского «Спортинга» (начало — 22:00 мск).

«Я очень рад за „Кайрат“, молодцы! Представляют Казахстан на международной арене, в самом престижном клубном турнире. Очень рад, много знакомых, товарищей играет в „Кайрате“. Всех поздравил, виделся с ними в сборной. „Реал“ в Казахстане? Я был в таком же шоке, как и ребята из „Кайрата“. Вы же видели их реакцию на жеребьёвку», — сказал Самородов.

26 августа «Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации казахстанская команда победила шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 по пенальти). «Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».