Самородов в шоке от предстоящего приезда «Реала» в Казахстан на матч ЛЧ

18 сентября 2025, 14:35
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал30.09.2025 в 19:45 Не начался

Нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов в шоке от предстоящего приезда испанского «Реала» в Алма-Ату на матч Лиги чемпионов по футболу с «Кайратом».

«Кайрат» сыграет с «Реалом» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов 30 сентября. В четверг казахстанцы дебютируют в этом турнире гостевой встречей против португальского «Спортинга» (начало — 22:00 мск).

«Я очень рад за „Кайрат“, молодцы! Представляют Казахстан на международной арене, в самом престижном клубном турнире. Очень рад, много знакомых, товарищей играет в „Кайрате“. Всех поздравил, виделся с ними в сборной. „Реал“ в Казахстане? Я был в таком же шоке, как и ребята из „Кайрата“. Вы же видели их реакцию на жеребьёвку», — сказал Самородов.

26 августа «Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации казахстанская команда победила шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 по пенальти). «Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Все комментарии
Futurista
Futurista
18 сентября в 17:55
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 16:01
Об Ахмате не забывай, ты играешь в этом клубе.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
18 сентября в 15:54
Вот и я подумал , что будет с ним если отберут очки)))
adekvat
adekvat ответ 5623bbujfcyv (раскрыть)
18 сентября в 15:51
В Алматы хоть поле с не искусственное.
5623bbujfcyv
5623bbujfcyv
18 сентября в 15:48
Реал походу тоже в шоке
Capral
Capral
18 сентября в 15:36
Надо было Реалу приехать в Алма-Ату в 70-x!!! Вот тогда, казахи дали бы жару мадридцам!!! Тогда была банда, что надо!!! Один Ионкин накидал бы Реалу полную авоську...
Слейд Уилсон
Слейд Уилсон
18 сентября в 15:28
Друзья а куда делись все статьи? Найти не могу с августа, в блоге тоже нет
112910415
112910415
18 сентября в 15:21
радостное волнение и приятный шок пока что ...
а потом будет долгий матч, и Реал гуманизма к новичку не продемонстрирует
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 14:58
Макс, возможно шок после матча будет ещё больше...)))
Гость
