"Погребняк рассказал, что может помочь «Зениту» выиграть у «Краснодара»"

Футболисты петербургского «Зенита» имеют большой чемпионский опыт, это должно сыграть роль в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Такое мнение высказал обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк.
Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.
«Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны „Зенита“, реально украшение для первого круга, если „Краснодар“ выиграет, то отрыв будет большой, „Зениту“ тяжело будет в будущем как-то компенсировать, — сказал Погребняк. — „Зенит“ сейчас устраивает только победа. „Краснодар“ сейчас, наверное, немного превосходит „Зенит“ в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди».
«На стороне „Зенита“ в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигачемпионский опыт. Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой „Зениту“ на победу», — добавил Погребняк.
«Краснодар» с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» с 13 очками идет шестым.
Вероятно, ничья была бы предсказуема в игре приблизительно равных команд. Иной раз, боевая голевая ничья больше радует, чем невыразительная и вымученная победа. На сегодня, Краснодар выглядит предпочтительнее соперника. Команда ярче смотрится в атаке, в изобретательности, но центр поля часто проседает, да и в обороне не всё идеально, в то время, как у соперника, вообще всё валится из рук. В игре нет стройности, нет мысли, потерялся недавний лидер команды Глушенков, а Соболев, и вовсе, до сих пор не нашел себя в Питере...
Очень важно, чтобы Кордоба не психовал и не заводил команду, не поддавался на провокации и сам не провоцировал. Вобщем, однозначно, предсказать победителя не решусь, игра покажет. Но говорить о том, что возможная победа Краснодара, уже сейчас предопределит будущего чемпиона и отодвинет Зенит от борьбы за первенство, я бы не стал.
То, что вам давно пора поменять тренера, говорю об этом уже 4 года. Но пока, ваше дальновидное руководство еще этого не поняло- играйте чем есть.)))
