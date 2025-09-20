"Погребняк рассказал, что может помочь «Зениту» выиграть у «Краснодара»"

1758353367

20 сентября 2025, 10:29

Футболисты петербургского «Зенита» имеют большой чемпионский опыт, это должно сыграть роль в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Краснодаром». Такое мнение высказал обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» .

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

«Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны „Зенита“, реально украшение для первого круга, если „Краснодар“ выиграет, то отрыв будет большой, „Зениту“ тяжело будет в будущем как-то компенсировать, — сказал Погребняк. — „Зенит“ сейчас устраивает только победа. „Краснодар“ сейчас, наверное, немного превосходит „Зенит“ в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди».

«На стороне „Зенита“ в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигачемпионский опыт. Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой „Зениту“ на победу», — добавил Погребняк.