Погребняк рассказал, что может помочь «Зениту» выиграть у «Краснодара»

20 сентября 2025, 10:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболисты петербургского «Зенита» имеют большой чемпионский опыт, это должно сыграть роль в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Такое мнение высказал обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк.

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

«Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны „Зенита“, реально украшение для первого круга, если „Краснодар“ выиграет, то отрыв будет большой, „Зениту“ тяжело будет в будущем как-то компенсировать, — сказал Погребняк. — „Зенит“ сейчас устраивает только победа. „Краснодар“ сейчас, наверное, немного превосходит „Зенит“ в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди».

«На стороне „Зенита“ в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигачемпионский опыт. Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой „Зениту“ на победу», — добавил Погребняк.

«Краснодар» с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» с 13 очками идет шестым.

Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 07:40, ред.
жду очередной грязный и грубый матч в исполнении краснодара и попытки зенита убежать в быструю контратаку.
а так...ничья будет
112910415
112910415
20 сентября в 17:55
До чего же легковесны пашины словеса...)
Futurista
Futurista
20 сентября в 14:32, ред.
Чемпионский опыт Зенита это не тот опыт который помогает...
слишком легко раньше Зениту всё давалось...по известным причинам)...сейчас ситуация несколько иная мягко говоря и виден некоторый диссонанс с этим "опытом" невооружённым футбольным взглядом)...
Kosmos58
Kosmos58
20 сентября в 13:28
По мне так кто выиграет, тот и станет чемпионом.
Вещий
Вещий
20 сентября в 13:06
ну усе.... готовый тренер... можно подавать заявку в Барселону....:))))
Брулин
Брулин
20 сентября в 12:43
Лигочемпионский опыт. Это сильно. Бггг.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 12:25
Краснодар намного сильней Зенита как команда.
Да у Семака элитные игроки...но рассинхрон состав
112910415
112910415
20 сентября в 12:23
Краснодар победит.
Если пара грубых ошибок в обороне... тогда ничья.
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 12:06
Достаточно мнений — игра всё расставит по своим местам. Наступает момент истины? Возможно... На первый план выходят главные тренеры команд - именно они должны показать товар лицом. Мне кажется, что сейчас' с них уже можно спрашивать за результат. Семак и Мусаев должны понять, что от них ждут только победы, оправдания не принимаются, совсем.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
20 сентября в 12:03
Не надо страховаться раньше времени. ЦСКА наглядно показал, как можно ловить Краснодар на встречных курсах, то есть- на контратаках... А то, что Краснодар наверняка начнет с бурных атак на своем поле, в этом сомнений нет- трибуны погонят. Другое дело- ваш гений, какую тактику или даже стратегию выберет, потому что игра с Балтикой и игра с Краснодаром- две большие разницы...
То, что вам давно пора поменять тренера, говорю об этом уже 4 года. Но пока, ваше дальновидное руководство еще этого не поняло- играйте чем есть.)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
20 сентября в 11:53
Типичный питерский пахан...
Но в Штутгарте его помнят и уважают, до сих пор.
lotsman
lotsman
20 сентября в 11:47
Чемпионский опыт Зенита, это заблуждение. Растерял наш Зенит весь этот опыт и никак не может собрать его в нужное русло. То, что Зениту не хватает креативных действий в атаке, тут Паша прав. Зенит никак не может найти оптимальный состав атаки. Краснодар же почувствовал вкус победы и наращивает темп. Игра будет очень тяжёлой для нашего Зенита.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 11:37
Паша в курсах епрст))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 11:34
В прошлом сезоне в Питере смогли собраться, и даже выиграть с нужным счётом. Жаль, что этого оказалось мало. Но горький опыт-это тоже опыт...
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 11:33
"Погребняк рассказал, что может помочь «Зениту» выиграть у «Краснодара»"
Прочитал заголовок и был заинтригован - Как и каким образом Паша может помочь Зениту ведь он уже не выступает и не заявлен за Зенит.) Внимательно прочитав статью несколько раз понял , что произошло небольшое недопонимание...)))
93nam7mh5h7u
93nam7mh5h7u
20 сентября в 11:20
Удачи быкам в этом принципиальном матче!
f4f79n7nspuf
f4f79n7nspuf
20 сентября в 11:12
Вангующая пашка-деревяшка это что-то новенькое!
Capral
Capral
20 сентября в 11:11
Предсказать победителя действительно не просто, но говорить о лиго-чемпионовском опыте футболистов Зенита, сейчас, когда команда, изо всех сил, хаотично отбивалась от Балтики не приходится... Другое дело, что Краснодар не всегда стабилен, а Мусаев, как правило ставку делает на комбинационный футбол и при этом, он не стратег, что и показал, тот разгром, который Зенит устроил быкам во 2-м круге прошлого чемпионата.

Вероятно, ничья была бы предсказуема в игре приблизительно равных команд. Иной раз, боевая голевая ничья больше радует, чем невыразительная и вымученная победа. На сегодня, Краснодар выглядит предпочтительнее соперника. Команда ярче смотрится в атаке, в изобретательности, но центр поля часто проседает, да и в обороне не всё идеально, в то время, как у соперника, вообще всё валится из рук. В игре нет стройности, нет мысли, потерялся недавний лидер команды Глушенков, а Соболев, и вовсе, до сих пор не нашел себя в Питере...

Очень важно, чтобы Кордоба не психовал и не заводил команду, не поддавался на провокации и сам не провоцировал. Вобщем, однозначно, предсказать победителя не решусь, игра покажет. Но говорить о том, что возможная победа Краснодара, уже сейчас предопределит будущего чемпиона и отодвинет Зенит от борьбы за первенство, я бы не стал.
Bad Listener
Bad Listener
20 сентября в 11:10, ред.
Знаем мы эту историю когда фантазиями сладкими заменяешь реальность, я так тоже фантазировал помню что вот щас Спартак мой родной выйдет и даст жару, а потом происходило столкновение с суровой реальностью и боль разочарования. Ну ничего, каждое разочарование это рост над собой и выход из иллюзий чего и Павлу пожелаем.

По мне так необходимость побеждать любой ценой последнее время мешает Зениту играть, не вывозят они эмоционального груза этой ответственности
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 сентября в 10:55
Куда же делся этот "чемпионский"опыт Зенита в Калининграде, откуда Зенит еле ноги унес. Быки выиграют легко и непринужденно. Если конечно Карасев не получил домашнее задание. Что вполне возможно. А по игре Краснодар намного получше будет
Гость
