Дуглас Сантос назвал очень важным дебют за Бразилию для него и семьи

1758189635

18 сентября 2025, 13:00

Дебют за сборную Бразилии был очень важным моментом для защитника «Зенита» и его семьи.

5 сентября Сантос дебютировал за национальную команду Бразилии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), отыграв все 90 минут.

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот после девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С [главным тренером сборной Бразилии] Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — сказал Сантос.

Ранее Сантос выступал лишь за молодежные сборные Бразилии среди игроков до 20 лет (10 матчей) и до 23 лет (4 матча), а также представлял национальную команду на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где выиграл золотую медаль.