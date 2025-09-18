  • Поиск
Дуглас Сантос назвал очень важным дебют за Бразилию для него и семьи

18 сентября 2025, 13:00

Дебют за сборную Бразилии был очень важным моментом для защитника «Зенита» Дугласа Сантоса и его семьи.

5 сентября Сантос дебютировал за национальную команду Бразилии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), отыграв все 90 минут.

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот после девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С [главным тренером сборной Бразилии] Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — сказал Сантос.

Ранее Сантос выступал лишь за молодежные сборные Бразилии среди игроков до 20 лет (10 матчей) и до 23 лет (4 матча), а также представлял национальную команду на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где выиграл золотую медаль.

Ранее защитник «Зенита» получил гражданство РФ, в марте он попал в расширенный состав сборной России на сбор национальной команды, но не вошел в итоговый. 1 сентября Международная федерация футбола объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова стал легионером в чемпионате России.

lotsman
lotsman ответ sv_1969 (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 14:36, ред.
Играть за сборную России он изначально не собирался. Гражданство России ему предложили чтобы в составе клуба не считался легионером и он согласился. Тем более, по его словам, Россия в целом и Петербург в частности, ему очень нравится. Особенно его жене.
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 14:07, ред.
Все понимаю играть за свою страну , тем более за Бразилию это мечта! Но на кой ляд ты получал гражданство России ? Ответ то на поверхности лежит!Как то все это не комильфо однако выглядит(
5tm368k3kvyu
5tm368k3kvyu
18 сентября в 13:36
Какого-то облегчённого поведения этот экс-россиянин
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 13:33
Осуществил свою мечту, теперь можно и на покой...
