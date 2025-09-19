  • Поиск
УЕФА должен запретить британцам порочить имя Льва Яшина — Свищев

19 сентября 2025, 09:29

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен запретить британцам дискредитацию имени Льва Яшина. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее портал Sport24 сообщил, что делегация Англии в кулуарах исполкома УЕФА в Албании предложила переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Яшина. Журнал вручает награду с 2019 года.

«УЕФА должен запретить англичанам порочить и дискредитировать имя великого вратаря. Их предки рукоплескали Яшину на „Уэмбли“, а теперь потомки пытаются эту часть истории смыть. Этого нельзя допустить», — сказал Свищев.

