1758263350

19 сентября 2025, 09:29

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) должен запретить британцам дискредитацию имени Льва Яшина. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Ранее портал Sport24 сообщил, что делегация Англии в кулуарах исполкома УЕФА в Албании предложила переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Яшина. Журнал вручает награду с 2019 года.