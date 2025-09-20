Сёмин назвал матчи «Краснодара» с «Зенитом» визитной карточкой РПЛ

1758351791

20 сентября 2025, 10:03

Матчи между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в последнее время вызывают особый интерес у болельщиков, они стали визитной карточкой Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России .

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

«Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас „Краснодар“ идет более стабильно, чем „Зенит“, краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы, — сказал Сёмин. — Здесь нет разницы, кто фаворит, самое главное — кто победит, сыграет роль подготовка и форма футболистов. За „Краснодар“, конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, будет заполненный стадион. Думаю, что одним из интереснейших матчей за последнее время стал именно „Краснодар“ — „Зенит“, это заслуга тренеров и команд, эти матчи стали как бы открыткой нашего чемпионата».