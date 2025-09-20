  • Поиск
Сёмин назвал матчи «Краснодара» с «Зенитом» визитной карточкой РПЛ

20 сентября 2025, 10:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Матчи между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в последнее время вызывают особый интерес у болельщиков, они стали визитной карточкой Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин.

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

«Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас „Краснодар“ идет более стабильно, чем „Зенит“, краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы, — сказал Сёмин. — Здесь нет разницы, кто фаворит, самое главное — кто победит, сыграет роль подготовка и форма футболистов. За „Краснодар“, конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, будет заполненный стадион. Думаю, что одним из интереснейших матчей за последнее время стал именно „Краснодар“ — „Зенит“, это заслуга тренеров и команд, эти матчи стали как бы открыткой нашего чемпионата».

«Краснодар» с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» с 13 очками идет шестым.

CCCP1922
CCCP1922
20 сентября в 14:09
Конечно визитная карточка, это ещё и вывеска отличная. Не подкачали бы команды, не перегорели? Всё-таки игра за шесть очков.
rdyk6cav5hxj
rdyk6cav5hxj
20 сентября в 13:40
До конца чемпионата ещё далеко, поэтому этот матч ещё не решающий
qhkx3etjw7eh
qhkx3etjw7eh
20 сентября в 13:14
    6y7nzngyzfmm
    6y7nzngyzfmm
    20 сентября в 11:05
    Семин знает, что говорит.
    jRest
    jRest
    20 сентября в 10:50
    Идёт бычок качается,
    Вздыхает на ходу.
    Зенит ему встречается
    На свою беду.
    Capral
    Capral
    20 сентября в 10:30
    Уверенное лидерство Краснодара последних лет- однозначно заслуга Мусаева!!! А вот деградация Зенита- это безусловный успех Семака... Гений стремительно тянет на дно, некогда однозначного флагмана российского футбола.
    Визитной карточкой первенства, я не назвал бы матчи этих двух команд, но, безусловный интерес, игры Краснодара и Зенита вызывает.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    20 сентября в 10:27
    Еще Краснодар - Динамо )
    stanichnik
    stanichnik
    20 сентября в 10:26, ред.
    Матчи между чемпионами последних двух лет конечно же вызывают огромный интрес у любителей футбола, но всё же "визитной карточкой" нашего футбола я бы назвал дерби между ЦСКА и Спартаком. На матчах этих команд уж точно скучать не приходится, на каких бы местах в турнирной таблице не находились эти соперники.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Варвар7
    Варвар7
    20 сентября в 10:17
    На данном этапе во многом определяющая игра - жду сверх настрой команд и интересную игру...
    Гость
