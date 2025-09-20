  • Поиск
В «Балтике» заявили, что в клубе нет эйфории после удачного старта в РПЛ

20 сентября 2025, 09:03

Футболисты калининградской «Балтики» не находятся в эйфории после удачного старта в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом рассказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

«Балтика» с 16 очками в 8 турах идет второй в таблице РПЛ. В ближайшем туре калининградская команда дома сыграет с «Ростовом» 21 сентября.

«Будут ли скорректированы задачи после удачного старта? Это только начало, прошло восемь туров из 30. Давайте подождем, в зимнюю паузу будет новое окно для трансферов, наверное, в то время будет своевременно обсуждать задачи, — сказал Измайлов. — Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать. В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], который все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться».

«Летом не только по [полузащитнику Владиславу] Саусю, но и по многим игрокам приходили предложения. Но сейчас трансферное окно закрыто, поэтому об этом даже не думаем, даже не смотрим. Впереди плотный график, тяжелые игры, думаем об этом», — добавил Измайлов.

Брулин
Брулин
20 сентября в 12:40
головокружение снимут соперники а потом снимут и Талалаева. Как бывало не раз до Балтики ...
CCCP1922
CCCP1922
20 сентября в 11:50
Даже когда Измайлов говорит эти слова, бросается в глаза, что именно эйфория и владеет клубом. Руководители, пока, не думают ни о чём, они наслаждаются. Однако, завтра и послезавтра, всё равно, наступит. Знают ли все эти люди, что делать с Балтикой дальше? Скорее всего нет. Я думаю, есть в руководстве региона и люди, которым не нравится взлёт местного футбольного клуба - он представляет угрозу их спокойной, размеренной жизни. Слово за Губернатором. Именно он должен инициировать решение вопроса о будущем Балтики. Надо торопиться, пока не прошла эйфория. А она пройдёт после первого же поражения. Тогда все поймут, что без труда... Одним словом, ничего не получится. Не хочется увидеть конец хорошей истории. Желаю Балтике успешно преодолеть все препятствия!!!
Capral
Capral
20 сентября в 10:17, ред.
Эйфория наверняка есть, если не публичная, то в умах игроков и тренеров точно. Если команда прошла без поражений половину 1-го круга, если избивала и унижала Зенит во всех позах, если команду хватает на все матчи в таком башенном темпе, и если идёт в группе лидеров, то эйфория точно присутствует.
К тому же, имеется показательный пример Рубина в 2003, когда Курбан, в первый же свой выход в ПЛ, сходу выиграл бронзу. Почему Балтика не может повторить успех казанцев? Правда, бронза, та, была омрачена скандальным матчем с ЦСКА... Вобщем, пока рано говорить о дальнейших перспективах балтийцев. Надо ещё достойно завершить 1-й круг, а главное- стабильно пройти весну, со всеми её капризами... Вот тогда и поглядим, на что способна Балтика- с эйфорией или без.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 09:33
если будет присутствовать эйфория то пиши пропало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 09:26
Тренеру и персоналу нужно пресекать любую форму эйфории. Шобы игроки не вообразили, что ухватили Бога за яйца. Наказание будет моментальным...
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 09:25
"Сейчас нужно набирать очки," - Золотые слова" - только очки желательно набирать постоянно...)))
5gx4rnk8s8wt
5gx4rnk8s8wt
20 сентября в 09:19
Нравится мне их настроение
vrb329byr93d
vrb329byr93d
20 сентября в 09:11
Но начали правда очень круто
