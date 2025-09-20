В «Балтике» заявили, что в клубе нет эйфории после удачного старта в РПЛ

1758348213

Футболисты калининградской «Балтики» не находятся в эйфории после удачного старта в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом рассказал генеральный директор клуба .

«Балтика» с 16 очками в 8 турах идет второй в таблице РПЛ . В ближайшем туре калининградская команда дома сыграет с «Ростовом» 21 сентября.

«Будут ли скорректированы задачи после удачного старта? Это только начало, прошло восемь туров из 30. Давайте подождем, в зимнюю паузу будет новое окно для трансферов, наверное, в то время будет своевременно обсуждать задачи, — сказал Измайлов. — Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать. В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], который все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться».

«Летом не только по [полузащитнику Владиславу] Саусю, но и по многим игрокам приходили предложения. Но сейчас трансферное окно закрыто, поэтому об этом даже не думаем, даже не смотрим. Впереди плотный график, тяжелые игры, думаем об этом», — добавил Измайлов.