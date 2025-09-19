  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Футболист «Ростова» Лангович прокомментировал победы над ЦСКА и «Спартаком»

19 сентября 2025, 09:35

Защитник футбольного клуба «Ростов» Андрей Лангович надеется, что черная полоса команды завершилась.

18 сентября «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 в матче группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. До этого команда обыграла столичный ЦСКА в РПЛ.

«Конечно, на матчи с такими соперниками не нужно настраиваться. Такие победы вдохновляют, после них и тренироваться становится легче. Я надеюсь, что черная полоса позади, и мы дальше будем идти только вверх», — сказал Лангович.

До матчей против столичных клубов у «Ростова» была только одна победа в 10 матчах различных турниров.

Подписывайся в ВК
Все новости
УЕФА должен запретить британцам порочить имя Льва Яшина — Свищев
19 сентября
Президент «Урала» считает, что Олег Шатов станет хорошим тренером
19 сентября
Дуглас Сантос назвал очень важным дебют за Бразилию для него и семьи
18 сентября
Российский тренер рассказал, чем его впечатлила детская школа в Китае
18 сентября
Колосков видит позитив в вопросе допуска сборных России к турнирам УЕФА
17 сентября
Свищев встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки»
17 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
19 сентября в 19:56
Продажа зимой Глебова, а летом Комличенко и Осипенко и плюс выигранное дело Нормана в международном спортивном арбитраже позволяют фк Ростову особо не переживать за финансовое состояние, тем более клуб давно научился жить по средствам. А что касается слухов про отставку тренеров, так меньше их слушайте. У нас в РПЛ сейчас Семак. Карпин, Станкович, Слишкович по слухам кандидаты на отставку. Доверяйте только официальным источникам и болейте за своих, а не против чужих!))
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
19 сентября в 16:16
А кого там разбирать? Довольно средний состав, для топов российских, ну, от силы два человека, да и то- для ротации... Не вижу особо ценных кадров для больших команд. Состав ровный, но без ярких личностей, с явным оттенком ФНЛ.
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
19 сентября в 16:05
Вот именно, пока... Я уже писал, что руководству Калининградской области нужно искать солидного спонсора для клуба. иначе Балтику разберут на запчасти в ближайшее окно. И Талалаева оставить - не созрел он для больших клубов, пока...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
19 сентября в 15:44
А игра Балтики, на чём основана- не на морально-волевых, не? Или там какой-то особый тренер и класс игры? Но держатся, пока...
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
19 сентября в 15:41
Две игры лишь короткие впышки - победы одержаны за счет высоких морально-волевых качеств игроков. Так не может продолжаться долго, команде нужно значительное усиление состава, но решен ли вопрос с финансированием клуба? И что это за слухи об отставке тренера? Потому и так мрачно...
Capral
Capral
19 сентября в 14:31, ред.
Я уже как-то писал, что если бы в российском футболе, по примеру футбола советского существовал приз "Гроза авторитетов", наверняка, им, владел бы Ростов, причем, ежегодно.
Умение бороться и побеждать, верить в себя, и подбирать нужную стратегию- было заложено, ещё, многими нелюбимым Карпиным. Истоки Карпинского футбола берут начало, с первых лет работы тренера в Ростове.

Нисколько не умаляя заслуг нынешнего ростовского штаба и презирая понятие " багаж" предыдущего тренера, но с полной уверенностью могу сказать- Ростов продолжает традиции Карпина и продолжает играть по его системе.

Конечно, две победы над Спартаком и ЦСКА, безусловно значимые сами по себе, а в условиях кадрового голода Ростова приобретают двойную ценность, но подтверждать громкие победы надо регулярно, и даже не столько победами, сколько грамотной игрой, за которой, однозначно последуют и победы.

Удачи Ростову!!!
ru45qmdtz57j
ru45qmdtz57j
19 сентября в 14:19
Эти победы выглядят немного случайными, в обоих их улыбалась удача
25процентный клоун
25процентный клоун
19 сентября в 13:53
Армейцы проиграли Ростову и Балтике и не ноют, что надо тренера снимать
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 13:19
Главное не терять очки в матче с командами равными по классу и ниже))
Vilar
Vilar
19 сентября в 12:26
Мальчик, не горячись. Стабильность - это класс команды. Две подряд победы над грандами это успех, но впереди матчи не только с грандами, а с командами, которых нельзя не дооценивать, не настраиваться, как на градов, потому почивать на лаврах некогда, да и нельзя. Сейчас с вами все будут играть по другому, будут настраиваться, как на низвергателей авторитетов, и придётся постараться не ударить лицом в грязь. Очень показательна будет игра 21.09 с Балтикой, такого же низвергателя авторитетов)), надо очень постараться, чтобы не говорили о случайности, двух предыдущих побед.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
19 сентября в 10:16
Доброго Здоровья, Alex!
Что ж так мрачно то? Не переживайте за Ростов, ниже двенадцатого не опустятся, а бороться будут за место в десятке, как минимум.
Вещий
Вещий
19 сентября в 10:13
Думаю что пока еще серая полоса... следующий мат покажет.
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 09:51
Ростов продолжит бороться за сохранение прописки в РПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 