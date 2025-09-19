Футболист «Ростова» Лангович прокомментировал победы над ЦСКА и «Спартаком»

1758263727

Защитник футбольного клуба «Ростов» надеется, что черная полоса команды завершилась.

18 сентября «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 в матче группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России. До этого команда обыграла столичный ЦСКА в РПЛ .

«Конечно, на матчи с такими соперниками не нужно настраиваться. Такие победы вдохновляют, после них и тренироваться становится легче. Я надеюсь, что черная полоса позади, и мы дальше будем идти только вверх», — сказал Лангович.

До матчей против столичных клубов у «Ростова» была только одна победа в 10 матчах различных турниров.