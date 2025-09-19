  • Поиск
Президент «Урала» считает, что Олег Шатов станет хорошим тренером

19 сентября 2025, 08:24

Бывший футболист Олег Шатов, работавший в тренерском штабе екатеринбургского футбольного клуба «Урал» в сезоне-2024/25, может стать хорошим тренером в будущем. Такое мнение высказал президент клуба Григорий Иванов.

Шатов вошел в тренерский штаб «Урала» в июне 2024 года, в ноябре того же года после отставки Евгения Аверьянова он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Во второй половине сезона-2024/25 Шатов фактически возглавлял команду, не занимая должность главного тренера из-за отсутствия необходимой лицензии, формально главным тренером «Урала» был Сергей Томаров.

«Я думаю, что из Олега получится очень хороший тренер, но [в прошлом сезоне] ему немного не хватило опыта именно в нюансах. Он сейчас этого опыта поднаберется, получит лицензию категории Pro, и я думаю, что он будет очень хорошим тренером», — сказал Иванов. Он также отметил, что в конце прошлого сезона Шатов ушел из тренерского штаба команды по собственному желанию, потому что понимал, что ему необходимо еще некоторое время учиться и набираться опыта.

Шатову 35 лет, в 2023 году он объявил о приостановке карьеры игрока и начал учиться на тренера. За свою карьеру игрока он три раза становился чемпионом России, по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны в составе петербургского «Зенита». С 2013 по 2016 год выступал за сборную России.

k5p3ea3pu9uw
k5p3ea3pu9uw
19 сентября в 11:58
Это только предположение, жизнь покажет
shlomo
shlomo
19 сентября в 10:15
Хочется пожелать ему только удачи... о нем лично у меня нет негативных воспоминаний.
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 09:48
Если бы можно было заранее определить, кто кем станет?
z7r22njqm8pm
z7r22njqm8pm
19 сентября в 09:17
С головой у Олежки никогда проблем не наблюдалось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 09:02
Игроком он был хорошим, умным. Почему бы ему не стать толковым тренером?...
