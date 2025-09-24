Агент Баринова рассказал о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

1758701317

вчера, 11:08

Встреча руководства московского футбольного клуба «Локомотив» с капитаном команды не принесла ожидаемого результата, стороны не приблизились к заключению нового контракта.

Соглашение Баринова с «Локомотивом» действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе «Локомотива» заявили «Спорт-экспрессу», что клуб предложил полузащитнику новый контракт.

«Могу подтвердить, что действительно была встреча с руководством „Локомотива“, на которой обсуждались условия продления контракта Баринова. Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали», — сказал агент Павел Банатин.