Агент Баринова рассказал о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

Встреча руководства московского футбольного клуба «Локомотив» с капитаном команды Дмитрием Бариновым не принесла ожидаемого результата, стороны не приблизились к заключению нового контракта.
Соглашение Баринова с «Локомотивом» действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе «Локомотива» заявили «Спорт-экспрессу», что клуб предложил полузащитнику новый контракт.
«Могу подтвердить, что действительно была встреча с руководством „Локомотива“, на которой обсуждались условия продления контракта Баринова. Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали», — сказал агент Павел Банатин.
Клуб должен удержать его ещё на два три года..
