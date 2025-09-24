  • Поиск
Агент Баринова рассказал о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту

вчера, 11:08

Встреча руководства московского футбольного клуба «Локомотив» с капитаном команды Дмитрием Бариновым не принесла ожидаемого результата, стороны не приблизились к заключению нового контракта.

Соглашение Баринова с «Локомотивом» действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе «Локомотива» заявили «Спорт-экспрессу», что клуб предложил полузащитнику новый контракт.

«Могу подтвердить, что действительно была встреча с руководством „Локомотива“, на которой обсуждались условия продления контракта Баринова. Каких-то предложений и сдвигов мы не услышали», — сказал агент Павел Банатин.

Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Основной пункт в контракте это зарплата. Вот из-за него и идёт торговля.
Vilar
Vilar
вчера в 17:26
А что обсуждали, если не было предложений? По моему один сдвиг - у агента.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:13, ред.
Со стороны всё выглядит так, будто агент игрока, заботящийся исключительно о его интересах, хочет сделать добро своему клиенту... Но футбольный клуб Локомотив, желая навредить и себе, и Баринову всячески препятствует продлению действующего контракта. Далее читательская аудитория должна продемонстрировать своё возмущение? Что-то тут не так..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:10
Накануне следующего сезона цена на российский паспорт поднимется в разы а вместе с ней и зарплата. Вот на это и расчёт у Баринова и его агента...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:48
Баринов легенда Локо.
Клуб должен удержать его ещё на два три года..
therapy
therapy
вчера в 13:15, ред.
Думаю придут к соглашению, хоть Баринов и грубоват порой, но всё же он главное звено в этом Локомотиве, и отсутствие его приведет,согласен к большим проблемам и большой ротации в последующих матчах и Галактионову проблем прибавит.
112910415
112910415
вчера в 12:00
похоже, близятся перемены ...
Capral
Capral
вчера в 11:46
Вполне возможно, Дима навострил лыжи в другую команду- возможно в ЦСКА... Но без него, Локо будет непросто. Во-первых, сразу просядет и опорная зона и центр поля, а во-вторых, большая нагрузка свалится на Батрака, который еще не готов к полноценной работе на поле, закрывая сразу несколько позиций. Что значит Локо без Баринова, очень наглядно показал, тот, ужасный провал в центре поля, в победной игре с Динамо, когда сразу четверо динамовцев выскочили к воротам Локо и забили .
