Юран рассказал, что в его контракте с «Серик Беледиеспор» нет отступных

1758366027

20 сентября 2025, 14:00

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор» россиянин не имеет в контракте суммы отступных, при хорошем варианте он может рассмотреть предложения других команд.

Юран возглавил клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции «Серик Беледиеспор» 1 июля.

«Я всегда говорил, что у меня есть задача поработать в топ-клубе, российском или турецком, не важно. Сейчас сконцентрирован на проекте „Серик Беледиеспор“, но не исключаю возможность ухода в клубы Турции или России, которые ставят задачи, — сказал Юран. — Но это нормальное желание для амбициозного человека — решать большие задачи. В клубе у меня нет пункта о выкупе, за что благодарен руководству. На данном этапе погружен в проект „Серика“. Но если будет предложение, буду работать».

«Серик Беледиеспор» занимает седьмое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции, набрав 10 очков.