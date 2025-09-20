  • Поиск
Юран рассказал, что в его контракте с «Серик Беледиеспор» нет отступных

20 сентября 2025, 14:00

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор» россиянин Сергей Юран не имеет в контракте суммы отступных, при хорошем варианте он может рассмотреть предложения других команд.

Юран возглавил клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции «Серик Беледиеспор» 1 июля.

«Я всегда говорил, что у меня есть задача поработать в топ-клубе, российском или турецком, не важно. Сейчас сконцентрирован на проекте „Серик Беледиеспор“, но не исключаю возможность ухода в клубы Турции или России, которые ставят задачи, — сказал Юран. — Но это нормальное желание для амбициозного человека — решать большие задачи. В клубе у меня нет пункта о выкупе, за что благодарен руководству. На данном этапе погружен в проект „Серика“. Но если будет предложение, буду работать».

«Серик Беледиеспор» занимает седьмое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции, набрав 10 очков.

3ffsbg6f655n
3ffsbg6f655n
20 сентября в 15:42
Хороший тренер, амбициозный, почему то в Спартаке этого не замечают
Futurista
Futurista
20 сентября в 15:39
СЕрик ушёл в СерИк)...
Kosmos58
Kosmos58
20 сентября в 15:14
Куда полез ...
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 14:11
А неустойка какая-то хоть есть?
