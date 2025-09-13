В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Максименко о новом контракте

1757743227

вчера, 09:00

Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем команды . Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Контракт Максименко со «Спартаком» истекает в июне 2026 года.

"Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой, — сказал Кахигао. — Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке».

Максименко 27 лет, он является воспитанником «Спартака», за основную команду выступает с июля 2018 года. Всего за красно-белых он провел 205 матчей, из которых 69 «на ноль». Вместе с красно-белыми он выиграл Кубок России (2022).