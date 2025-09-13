  • Поиск
В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Максименко о новом контракте

вчера, 09:00

Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с вратарем команды Александром Максименко. Об этом сообщил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Контракт Максименко со «Спартаком» истекает в июне 2026 года.

"Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой, — сказал Кахигао. — Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке».

Максименко 27 лет, он является воспитанником «Спартака», за основную команду выступает с июля 2018 года. Всего за красно-белых он провел 205 матчей, из которых 69 «на ноль». Вместе с красно-белыми он выиграл Кубок России (2022).

Gorasul
Gorasul
вчера в 17:47
Очень низкого уровня вратарть. Онана по сравнению с ним - Буффон. Хотя и вся колхозная лига такого же урвоня.
Tommy Q
Tommy Q
вчера в 14:41
А статьи скоро вернутся на сайт?
Или теперь это чисто результаты и новостная лента?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:18, ред.
Прискорбно ! (( Хотя ,с другой стороны , у нас в РПЛ все такие - могут спасти ,но могут и привезти .
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 11:08
Из 205 игр только 69 на ноль сыграл,пипец какой у нас оказывается бетонный вратарь,хрен забьешь. Да блин,по ходу нам ещё долго смотреть на этого вратаря,позор
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:02
В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Максименко о продлении страданий болельщиков
jRest
jRest
вчера в 09:37
Хоть штанги чистые будут.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:34
Правильное решение,хороший вратарь.
