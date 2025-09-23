Агент Кузьмичев опроверг информацию о предложении нового контракта Баринову

1758632198

23 сентября 2025, 15:56

Информация о предложении московского «Локомотива» нового контракта футболисту является недостоверной. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент , представляющий интересы игрока.

Соглашение Баринова с «Локомотивом» действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе «Локомотива» заявили «Спорт-экспрессу», что клуб предложил полузащитнику новый контракт.

«Эта информация не соответствует действительности. Я сегодня встречался с руководством „Локомотива“. Это была короткая встреча, мы не получили предложения по Баринову. Это вброс, который я не знаю, кто и зачем просит опубликовывать», — сказал Кузьмичев.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).