Агент Кузьмичев опроверг информацию о предложении нового контракта Баринову

23 сентября 2025, 15:56

Информация о предложении московского «Локомотива» нового контракта футболисту Дмитрию Баринову является недостоверной. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока.

Соглашение Баринова с «Локомотивом» действует до конца текущего сезона. Ранее в пресс-службе «Локомотива» заявили «Спорт-экспрессу», что клуб предложил полузащитнику новый контракт.

«Эта информация не соответствует действительности. Я сегодня встречался с руководством „Локомотива“. Это была короткая встреча, мы не получили предложения по Баринову. Это вброс, который я не знаю, кто и зачем просит опубликовывать», — сказал Кузьмичев.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. Вместе с командой футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

112910415
112910415
23 сентября в 19:58
И куда ему?
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 19:44
Всё идёт к тому, что локомотив во второй пятёрке будет к зиме
CCCP1922
CCCP1922
23 сентября в 19:17
Слухи, обычно, агент и распространяет. Ему нужен повод чтобы начать разговор.
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 17:51
На данном этапе карьеры Баринов без работы вряд ли останется...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 сентября в 17:40
А все просто. Не нужны такие футболисты Локо Уйдет свободным агентом в Акрон к Дзюбе
Гость
