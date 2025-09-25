  • Поиск
Месси установил уникальное достижение для МЛС

вчера, 21:48

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сделал дубль в победном матче МЛС против «Нью-Йорк Сити» (4:0).

Таким образом, на счету аргентинца в текущей кампании 24 гола в 23 матчах. Также он сделал 11 результативных передач.

Это позволило Месси стать на данный момент единственным игроком в истории МЛС, который в двух подряд сезонах набрал не менее 35 очков по системе «гол+пас».

Месси остается забить 16 голов, чтобы достичь отметки в 900 голов за карьеру, и 8 ассистов — до показателя в 400 голевых передач.

neb6xrdngg2k
neb6xrdngg2k
сегодня в 03:15
Надо срочно очередной златой мячишко дномяре отправлять
Agamaga005
Agamaga005 ответ Алиk (раскрыть)
сегодня в 00:37
Вот тоже из истории: Гари Линекер за всю карьеру ни разу не получал даже желтую карточку. Наверное судьи боялись? 😂
Agamaga005
Agamaga005 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:35
А по мнению кого рекорд становится уникальным?
Не вижу тоже уникальности в голах Уго Санчеса, когда у Бас Дост 45 голов первыми 45 касаниями.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:03
В чём уникальность этого достижения? В том, что никто раньше столько не забивал? Это к уникальности не имеет никакого отношения. Вот, к примеру, забил Уго Санчес, по-моему это он был , в чемпионате Испании за сезон тридцать пять мячей... Само по себе это не уникальное достижение, хоть и много. Уникальность его в том, что все мячи были забиты одним касанием. Хотя, Месси и Роналду забивали за сезон и больше.
K_SY116
K_SY116
вчера в 22:20
Месси гений
Nenash
Nenash
вчера в 22:17
Подготовка к ЧМ идёт хорошо. 👍
Agamaga005
Agamaga005 ответ Алиk (раскрыть)
вчера в 22:05
Только красные?
Алиk
Алиk ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:00
🤣🤣🤣🤣Млс это апл да ему даже не могут показать жёлтый
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:00
Заберём и отдадим кришу, когда он забьёт свой тысячный гол! В товарищеском матче против Люксембурга!
Futurista
Futurista
вчера в 22:00, ред.
Ну фсё...первый парень на майямищине)..."розовый фламинго в лучах заката")...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:58
Вся его карьера от начала и до наших дней состоит из уникальных рекордов. И делает легко, уступая многократно пенальти в пользу партнёра, который больше нуждается в голе для уверенности.

Если бы перешёл в любительскую арабскую Лигу, где специально дают забивать большим звёздам, то давно уже перевалил названные цифры.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:49
Заберите у дембеля ЗМ
