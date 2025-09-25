Месси установил уникальное достижение для МЛС

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сделал дубль в победном матче МЛС против «Нью-Йорк Сити» (4:0).
Таким образом, на счету аргентинца в текущей кампании 24 гола в 23 матчах. Также он сделал 11 результативных передач.
Это позволило Месси стать на данный момент единственным игроком в истории МЛС, который в двух подряд сезонах набрал не менее 35 очков по системе «гол+пас».
Месси остается забить 16 голов, чтобы достичь отметки в 900 голов за карьеру, и 8 ассистов — до показателя в 400 голевых передач.
Если бы перешёл в любительскую арабскую Лигу, где специально дают забивать большим звёздам, то давно уже перевалил названные цифры.
