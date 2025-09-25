Месси установил уникальное достижение для МЛС

1758826103

вчера, 21:48

Форвард «Интер Майами» сделал дубль в победном матче МЛС против «Нью-Йорк Сити» (4:0).

Таким образом, на счету аргентинца в текущей кампании 24 гола в 23 матчах. Также он сделал 11 результативных передач.

Это позволило Месси стать на данный момент единственным игроком в истории МЛС , который в двух подряд сезонах набрал не менее 35 очков по системе «гол+пас».

Месси остается забить 16 голов, чтобы достичь отметки в 900 голов за карьеру, и 8 ассистов — до показателя в 400 голевых передач.